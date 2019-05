Il Comune di Ton cerca 4 giovani addetti ai parcheggi di Castel Thun

Il Comune di Ton ha pubblicato un avviso nel quale comunica l’intenzione di selezionare quattro persone da impiegare durante la stagione estiva 2019 quali addetti alla sorveglianza dei parcheggi con sosta a pagamento a servizio di Castel Thun.

L’attività consiste nel verificare il buon andamento e afflusso di mezzi e persone nei parcheggi p1 e p2 del castello, dare le informazioni di base ai visitatori, collaborare con le forze dell’ordine o altri soggetti individuati per gestire le situazioni di emergenza di afflusso, sanitaria e antincendio, verificare il funzionamento del servizio bus navetta collaborando con la ditta che lo ha in appalto per la salita e la discesa dei visitatori, monitorare il funzionamento delle macchine, parchimetro e semafori ed eventualmente avvisare del loro malfunzionamento.

L’orario di lavoro è diviso in due turni: il primo dalle 9.45 alle 14, il secondo dalle 13.45 alle 18. L’avviso è dedicato alle ragazze e ai ragazzi di età compresa fra i 16 e i 25 anni e la conoscenza di lingue straniere come il tedesco e l’inglese garantirà dei punti in più nella fase di stesura della graduatoria.

Per partecipare alla selezione è necessario compilare il modulo di domanda, scaricabile dal sito internet del Comune www.comune.ton.tn.it, e presentarlo entro le 14 di martedì prossimo, 28 maggio, secondo le seguenti modalità: a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Comune di Ton Piazza Guardi nr. 7; consegna a mano agli uffici comunali; invio tramite una casella di posta elettronica certificata personale all’indirizzo pec comuneton@legalmail.it.

L’avviso completo è consultabile sul sito internet del Comune di Ton.