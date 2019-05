A Pergine “Il Sogno” forma e informa sull’Europa

La giunta comunale di Mori ha approvato all’unanimità il piano di sostegno alle associazioni del volontariato locale, impegnando una somma complessiva di 21.458 euro.

L’amministrazione riconosce il ruolo di questi soggetti che, come spiegato in delibera, svolgono attività di interesse pubblico istituzionale che attuano, integrano o completano la programmazione comunale; attività di interesse pubblico non istituzionale ma di rilievo per la comunità locale oppure attività che, pur non rientrando nella programmazione comunale, riscontrano un significativo apprezzamento.

Nell’erogare i contributi ordinari per il 2019 – a cui se necessario si aggiungeranno quelli straordinari nel corso dell’anno – l’assessorato alla cultura intende sostenere l’attività e la creatività del mondo associativo culturale moriano.

Al contempo ha anche avviato importanti momenti di ascolto e interscambio tra Comune e associazioni, in particolare con quelle culturali attraverso il tavolo cultura.

La prossima seduta è convocata per martedì 21 maggio alle 18.30 all’ex municipio e sarà l’occasione anche per presentare la nuova responsabile dell’ufficio cultura, la dottoressa Federica Cont.

Tra gli elementi presi in considerazione per l’assegnazione dei contributi, ci sono il valutare se le associazioni sono senza scopo di lucro, se più soggetti cooperano nelle fasi della programmazione, organizzazione e gestione; l’economicità dell’attività o iniziativa e il suo grado di autofinanziamento; il grado di innovazione delle proposte e la capacità di attrazione di fruitori locali ed esterni.

Come previsto dell’apposito regolamento, i finanziamenti saranno erogati per metà al momento dell’esecutività della delibera e per il saldo si attenderà la presentazione di un rendiconto dettagliato dell’attività svolta, con chiara indicazione anche delle spese sostenute.