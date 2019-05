«Giorgio Conta. Scolpire un territorio»

Sabato 18 maggio, in occasione della ‘Giornata internazionale dei Musei’ promossa da ICOM, l’ingresso al Castello del Buonconsiglio e alle sedi distaccate di Castel Thun, Castel Beseno, Castel Stenico e Castel Caldes sarà gratuito.

La giornata è dedicata al ruolo dei musei come attori attivi nelle loro comunità di riferimento, si rinnova l’appuntamento per le famiglie che vogliono scoprire aspetti del patrimonio culturale, per conoscere e divertirsi assieme.

Per tutta la giornata il museo propone nelle sue sedi un kit (materiale operativo) per esplorare in autonomia il castello scoprendo aspetti curiosi e mettendo in campo capacità di osservazione e di interpretazione: un percorso di visita che ogni famiglia può gestire secondo i suoi tempi e le sue modalità, interagendo in maniera attiva col patrimonio di ogni sede museale.

Al Castello del Buonconsiglio sarà proposta la Caccia bestiale: per quest’attività di scoperta e animazione rivolta alle famiglie, grandi e piccini dovranno unire le proprie conoscenze e sfruttare tutte le abilità per superare le prove che incontreranno lungo il percorso.

Tappa dopo tappa, seguendo gli animali nascosti nel castello, verranno svelati gli ambienti che lo compongono e i loro enigmi.

A Castel Beseno ci sarà l’Assalto al castello: Il kit è rivolto a tutti coloro che vogliono cimentarsi con la propria famiglia in un percorso alla scoperta della più importante e significativa fortezza rinascimentale del territorio trentino, per vivere insieme un’esperienza di divertimento e di conoscenza; tappa dopo tappa, mettendo alla prova abilità ludiche, capacità di osservazione e interpretazione, consentirà di indagare elementi e aspetti della fortezza, di attacco e difesa.

Al castello di Stenico ci sarà Labirinti di pietra: una sorta di caccia all’indizio, tappa dopo tappa, si indagano ambienti e aspetti del castello e del suo patrimonio culturale, trovando la giusta via per uscire dal “labirinto”.

A Castel Thun sarà proposto Invito a corte: Il kit consente ad adulti e piccini di esplorare una tra le più importanti dimore signorili arredate del territorio e scoprire ambienti e aspetti della vita quotidiana di una nobile famiglia, attraverso il superamento di prove, enigmi e osservazioni.

Infine a Castel Caldes ci sarà l’attività Un luogo da leggenda…: Il kit conduce le famiglie alla scoperta del Castello, soffermandosi in particolare sui diversi ambienti e sui personaggi che abitavano le sue stanze: tra tutti la contessina “Olinda”, protagonista di una triste leggenda legata alla torre più alta del Castello.

Tariffa: 3,00 € a nucleo familiare (ingresso e kit)