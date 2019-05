Presentata a Rovereto la Notte Verde

Non solo sport: la Passo Buole Extreme che si corre domenica (19 maggio) significa molto di più dell’aspetto sportivo.

Porterà in città ciclisti da fuori regione (con i loro accompagnatori), darà visibilità ai luoghi, ma sarà anche un’occasione di festa.

Questo grazie alle associazioni, coordinate dalla Pro Loco, che proporranno sabato il “Passo Buole Extreme Party”.

Per non parlare dell’arrivo, che sarà eccezionalmente scenografico: per tagliare il traguardo i ciclisti sbucheranno da palazzo Azzolini.

Grazie alla concessione delle proprietarie del palazzo alla Sc Ala, le sorelle Elena e Ornella Azzolini, i ciclisti all’arrivo passeranno per via Roma e via Zigatteria, entrando poi nel cortile del palazzo, che attraverseranno, uscendo poi in piazza San Giovanni, dove ci sarà il traguardo.

Sarà qualcosa di unico per una gara di mountain bike.

La gara di domenica sconta una variazione di percorso causa la neve in quota: non si salirà a passo Buole, ci si limiterà a raggiungere il Santuario di San Valentino; si tornerà verso Ala, per salire in alto seguendo la strada di Pozzo Alto.

Questa salita sarà cronometrata, per l’assegnazione del Trofeo Rudi Zomer. Di qui, il trasferimento in località Rom, per poi proseguire lungo il tracciato tradizionale, passando quindi da Maso Michei, e scendendo lungo il torrente Ala fino alla città e all’arrivo.

Ala vivrà il clima di festa già sabato, 18 maggio. La Pro Loco di Ala ha deciso di organizzare il Passo Buole Extreme party al parco Bastie.

Qui all’opera ci saranno i volontari di diverse associazioni: in particolare Euposia, Villalta in Festa, i giovani di Fuori Posto, il gruppo musicale BlueZoneHifi. Gli stand gastronomici apriranno alle 10, con dolci, vini tipici, panini, birra artigianale.

Ci saranno bancarelle per i “bikers”, ci sarà la Stella d’Oro Bassa Vallagarina con uno stand di valutazione per la pressione e gluco test.

Ci saranno poi gonfiabili per bambini fino alle 19. Nel pomeriggio alle 14 si terrà la Mini Passo Buole Extreme col gruppo sportivo dei Vigili del fuoco, con Nutella party finale offerto dal gruppo Scout Ala 1.

Dalle 15 alle 18 la Sc Ala, società organizzatrice della gara, consegnerà in via Carrera i pacchi gara. Nel pomeriggio e la sera, sempre al parco Bastie, conclusione in musica con dj Matteo Debiasi (alle 17) e i BlueZoneHifi alle 20.

La gara domenica partirà alle 10.

Si prevede che il primo concorrente arrivi alle 12; l’ultimo verso le 15.

Un’alta qualità dell’assistenza è garantita lungo il percorso dalla Stella d’Oro Vallagarina, Croce Rossa Italiana di Rovereto, e dal Soccorso Alpino di Ala, mentre l’assistenza ai ristori sarà garantita dalle associazioni locali: 5 Contrade di Marani, Malga Nonquar, Zengio Lonch, Cacciatori Ala, Cas Ronchi, Inter Club Ala, Gruppo Alpini M. Sartoni Ala e dai Carabinieri in congedo per l’assistenza al traffico.

Senza dimenticare gli uomini del cantiere comunale che aiutano nell’allestimento della logistica “partenza” e “arrivo”.

Da sempre fiore all’occhiello della manifestazione è il Pasta Party, curato nei minimi dettagli da oltre 15 anni dal gruppo Nu.Vol.A della Bassa Vallagarina, sotto la guida del responsabile Armido Campostrini.

A tutta l’iniziativa è forte il sostegno dell’amministrazione comunale, che sta lavorando con l’Apt di Rovereto e della Vallagarina per la valorizzazione turistica e sportiva del territorio.

A tal fine, quest’anno sarà completata la mappatura del percorso della gara, che verrà tabellato e pubblicizzato su Internet attraverso i canali dell’Apt stessa.