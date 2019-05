Campo sentieri, l’iniziativa di cinque giorni rivolta ai ragazzi dai 12 ai 17 anni

Sono 36 i partecipanti al primo Master Euregio in pubblica amministrazione (EMEPA) in corso di svolgimento a Bolzano.

Due giornate di lavoro per un fitto scambio di esperienze che come obiettivo quello di far conoscere da ai partecipanti al Master gli aspetti giuridici e tecnico-amministrativi dell’attività amministrativa delle Province autonome.

L’iniziativa è stata avviata con il coordinamento del GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino con la stretta cooperazione delle Università di Bolzano, Trento ed Innsbruck ed il coinvolgimento delle Ripartizione al personale delle tre regioni.

Pubblicità Pubblicità

Si tratta di un corso biennale rivolto a persone che già lavorano presso una delle tre amministrazioni pubbliche.

Per il completamento del Master Euregio in pubblica amministrazione sono necessari 60 crediti che devono essere acquisiti nell’arco di due anni seguendo 1.500 ore di lezione.

Il corso di studi è articolato in quattro settori di competenza: lingua specialistica, Europa delle Regioni, aspetti interculturali e public management nell’Euregio.

L’obiettivo prioritario del Master è quello di formare personale pubblico qualificato e fornirgli le necessarie conoscenze di carattere giuridico ed amministrativo. La formazione comune ha lo scopo di realizzare un’amministrazione pubblica di livello europeo, dando particolare importanza alle tematiche di carattere interculturale.