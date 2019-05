Rovereto: Palazzi aperti 2019, un percorso storico tra torrioni, palazzi e mostre d’Arte

L’amministrazione comunale di Mori si congratula vivamente con Sergio Balbinot, che nel mese di maggio a Bolzano ha ricevuto la stella al merito del lavoro.

Un traguardo prestigioso, che premia giustamente una persona che ha sempre avuto grande cura e dedizione nel proprio lavoro.

È lo stesso Balbinot a raccontare la sua ormai lunga carriera. «Ho cominciato a lavorare il 16 giugno del ’79, in quella che al tempo era la Meccanoptica Leonardo, poi divenuta Luxottica.

Avevo studiato all’Ipia e ricevetti offerte da tre fabbriche: ebbi la fortuna di scegliere quella giusta visto che, nei decenni successivi, le altre due finirono per chiudere: si trattava della Kofler e della Rheem Radi.

Avrei dovuto iniziare a lavorare in officina, ma il capo di allora mi disse che di capelloni non sapeva che farsene. Del resto in quegli anni eravamo tutti capelloni! Allora fui mandato in produzione.

Ci fu l’intervallo del servizio militare, ma prima di quello, Olsvaldo Bruschetti, noto scultore che lavora lì, mi chiese di spostarmi nel suo reparto. Lui era progettista e aveva bisogno di chi potesse trasferire da plastica a metallo i sui modelli, per poi fare la produzione. Mi ha insegnato molte cose.

Bruschetti andò in pensione e arrivò il nuovo direttore, Bertazza, e fui coinvolto nel campo dell’automazione. Oggi lavoro ancora e sono responsabile dell’ufficio tecnico di Rovereto: da qui facciamo le automazioni per tutto il gruppo. In questi anni, il lavoro è cambiato moltissimo: sono arrivato che gli occhiali si facevano con la lima e adesso li fa una stampante».

Questo riconoscimento è una bella soddisfazione. «Certo, soprattutto quando trovo amici e colleghi che mi fermano, mi fanno i complimenti e mi dicono che me lo sono meritato».