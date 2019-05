Tutta la fame del mondo a Solstizio d’Estate

La paura delle gelate previste in questi giorni ha messo in allerta il mondo agricolo trentino. A Salorno e in molte zone della val di Non stanotte sono stati accesi centinaia di fuochi per evitare che le temperature vicino alle piante non scendessero troppo.

Tutti i falò sono stati tenuti d’occhio per tutta la notte per evitare che il fuoco si propagasse. Stanotte e domani notte i falò continueranno a rimane accessi per scongiurare possibili danni all’agricoltura, fino al cambio delle previsioni meteo e all’uscita della primavera.

