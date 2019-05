Europa, le buone pratiche del Trentino nella formazione dei giovani

L’ex assessore Dallapiccola e Roberto Paccher non si sono mai amati.

Per questo continuano a «beccarsi» ripetutamente con sottili battute sui social.

Un botta e risposta che diverte gli internauti delle due opposte fazioni.

Ma questa volta una polemica iniziata fra le maglie del web finirà sui banchi della giunta.

Non sapendo più come fare per attirare l’attenzione dei media «amici» Dallapiccola, relegato ormai in una posizione di secondo piano, s’inventa una interrogazione divertente e quanto inutile e strumentale nei suoi contenuti.

L’Assessore all’Istruzione e alla Cultura Mirko Bisesti nei giorni scorsi è intervenuto ad una riunione dei “Capannisti Trentini” nella sala della Federazione Cacciatori Trentini al Casteller assieme al Presidente del Consiglio Regionale Paccher che ne è anche il presidente da molti anni.

Ebbene, Dallapiccola chiede alla Giunta se vi sia intenzione dal parte dell’Assessore Bisesti di inserire nei programmi didattico educativi l’insegnamento del “capannismo venetario”, come materia di studi e se il Presidente dei Capannisti, al di là della sconvenienza di rivestire il doppio ruolo anche di Presidente del Consiglio Regionale, abbia esteso l’invito ad altri rappresentanti politici.

Dallapiccola ignora però che l’associazione Ornitologica ha come finalità, tra l’altro, lo studio e la diffusione di una pratica che appartiene alla storia e alla cultura della gente Trentina, ed organizza annualmente una gara di canto degli uccelli abbinata ad un convegno sulla tradizione della caccia al capanno.

Da qui quindi la presenza dell’assessore all’istruzione Bisesti che detiene anche le deleghe della cultura, cosa che evidentemente Dallapiccola ignora

Roberto Paccher in veste di presidente dei «capannisti» ha replicato all’ex assessore: «Ho appreso con sorpresa dell’interesse che l’ex assessore provinciale Michele Dallapiccola sta dimostrando in questo periodo nei confronti del mondo venatorio un interesse che evidentemente gli mancava quando era assessore provinciale perché altrimenti saprebbe che l’Associazione Ornitologica Capannisti, della quale sono Presidente, da alcuni anni svolge gratuitamente una attività informativa sulla riproduzione, il ciclo biologico e la migrazione degli uccelli nelle scuole in occasione di alcune feste degli alberi.» – Spiega Paccher.

Ecco appunto spiegata la presenza di Bisesti, che Paccher ha ringraziato per la sua partecipazione, gradita anche da tutti i membri dell’associazione.

Il presidente Paccher ha attaccato ironicamente Dallapiccola, «la nostra associazione è privata è non percepisce alcun finanziamento pubblico e come tale è libera di invitare chi ritiene più opportuno ai propri eventi. Sicuramente tra gli invitati non abbiamo interesse ad avere come ospite né un ex assessore che non partecipava quando ne aveva il titolo, né un veterinario».

Poi Paccher affonda con il colpo finale umiliando Dallapiccola, «L’assessore Bisesti si è dimostrato attento e disponibile, – afferma – contrariamente a quanto a suo tempo fece l’allora assessore Dallapiccola che, pur invitato, non si è mai presentato ad alcun evento organizzato dalla nostra associazione Ornitologica risultando essere un fantasma. Più che della presenza di Bisesti il consigliere Dallapiccola dovrebbe giustificare ai capannisti la sua assenza e alcune scelte che hanno danneggiato la categoria dei cacciatori. Infine vorrei suggerirgli di cercare di comprendere la distinzione dei ruoli perché fa un po’ fatica ultimamente a comprendere che la presidenza dei capannisti non c’entra nulla con il ruolo di presidente del consiglio regionale. Ero presidente dei capannisti prima di tale incarico ma forse lui non lo sapeva perché a questo punto mi viene il sospetto che non sapesse nemmeno che esisteva la nostra associazione Ornitologica».

In conclusione Paccher risponde fra le righe all’interrogazione di Dallapiccola anticipando la giunta

Ne abbiamo viste di tutti i colori, ma un’interrogazione da «cabaret» non l’avevamo mai vista.

In questo caso è giusto sottolineare che le capacità cabarettistiche dell’ex assessore Dallapiccola hanno superato di gran lunga tutte le possibili previsioni.

Ma in questo momento le opposizioni in Trentino, evidentemente si possono permettere solo di recitare inutili commedie che pagano come sempre i contribuenti.

Il costo medio di un’interrogazione infatti viene calcolato che costi mediamente alla comunità circa 500 euro.