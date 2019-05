I 4 volti del degrado di Trento. Pronto un esposto in procura contro Italo Gilmozzi

Un città di Trento completamente abbandonata dall’amministrazione di Centro sinistra la cui unica priorità sembra quella di decidere su chi organizzerà le prossime feste Vigiliane o su quante risorse destinare al campo nomadi di Ravina.

Una maggioranza ormai allo sbando da mesi che tira a campare attendendo le prossime elezioni e con loro l’avviso di sfratto che puntualmente arriverà.

Una Trento che, come testimoniano gli stessi residenti attraverso delle fotografie, è lasciata ostaggio del degrado e del mal governo del Sindaco Andreatta e i suoi assessori.

Primo fra tutti l’assessore all’urbanistica Italo Gilmozzi al quale i residenti delle vie Pancheri, Moggioli e Garbari si rivolgono da anni per chiedere il rifacimento delle strade (foto) che ormai sono diventate veri e propri acquitrini con buche anche di 15 centimetri pericolosissime per anziani, biciclette, motorini e autovetture.

Un situazione vergognosa che verrà discussa dal comitato «amici di Cristo Re» venerdì sera dove probabilmente sarà preparato un esposto alla procura contro Gilmozzi.

Le via in questione sono private ma aperte al pubblico. In tal senso tutte le ultime sentenze della cassazione hanno confermato che le vie private ma di libero accesso al pubblico vanno manutentate dal comune.

Una situazione da terzo mondo che ormai vede i residenti allo stremo e imbufaliti per un comportamento da parte dell’amministrazione comunale a dir poco oltraggioso nei confronti dei contribuenti.

«Una situazione che si protrae ormai da anni e che continua ad aggravarsi, abbiamo avuto anche troppa pazienza – spiega il vice presidente del comitato – l’assessore Gilmozzi aveva fatto un sopralluogo 2 anni fa dicendo che avrebbe risolto la situazione, però per ora nulla, continuano a mandare gli operai con il pentolino pieno di catrame per rattoppare aggravando ancora più la cosa, una situazione al limite del paradossale. Venerdì discuteremo il da farsi, siamo stufi di essere presi in giro anche perchè le vie ora sono davvero pericolose, specie per gli anziani e quindi di questo la procura va messa al corrente. Una situazione indegna per un paese civile. Ora vogliamo andare fino in fondo a questa cosa»

Nelle rimanenti fotografie la situazione a sud di Mattarello dove ignoti, ma non tanto, hanno divelto il gancio che tiene chiuso il cassettone dove vengono portati i vestiti. Nella foto cosa hanno lasciato.

Nella prima foto a sinistra in alto un uomo che dorme in pieno giorno al parco di Santa Chiara in mezzo a famiglie che giocano con bambini e studenti.

La terza foto riguarda qualche senza tetto che ha pensato bene di accamparsi con la tenda sulle rive dell’Adige all’inizio della pista ciclabile.

Insieme a lui anche una gallina.

Tutte le foto sono arrivate negli ultimi 2 giorni al numero WhatsApp della redazione inviate dai cittadini esasperati (3922640625)