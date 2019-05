Inchiesta droga Trentino, seconda puntata: I sussidi e le famiglie nelle case Itea

Consigliere provinciale, Assessore regionale, segretario di Agire per il Trentino, e in costante movimento su tutto il territorio trentino.

Perché Claudio Cia è il politico della, e fra la gente, che però non dimentica le sue radici e le tradizioni.

54 anni appena compiuti, sposato e padre, diplomato infermiere a Milano nel 1991 con nel curriculum molte docenze nell’ambito della formazione nel settore assistenziale – sanitario e prevenzione.

È stato Direttore in una struttura privata per anziani, è ha svolto attività professionale di infermiere di anestesia e strumentista in sala operatoria, di assistenza diretta alla persona maturando una grande esperienza nella cura dell’anziano.

E proprio a questa struttura privata per anziani Claudio Cia è rimasto molto legato a tal punto che da oltre 20 anni presta la sua opera di volontariato presso questa casa di riposo per religiosi.

Un assessore che per 3 volte alla settimana si alza alle 5.30 del mattino per esercitare in modo volontario la sua professione a beneficio degli anziani prima di andare in aula consiliare a discutere disegni di legge, mozioni e ordini del giorno insieme ai colleghi della maggioranza del centro destra.

Consigliere provinciale poi Assessore Regionale e ora scopriamo che dedica anche del tempo a fare l’infermiere volontario …

«Prima di entrare in Consiglio provinciale esercitavo la professione d’infermiere in sala operatoria, oggi sono in aspettativa, ma è dal 1993 circa che faccio l’infermiere volontario presso una struttura che ospita anziani bisognosi di assistenza continuativa. È un servizio che ho voluto mantenere anche dopo essere stato eletto Consigliere e, più recentemente, Assessore Regionale».

Riesce a trovare il tempo anche per questo?

«È un tempo ben speso. Aprire la giornata stando a contatto con le fragilità delle persone mi consente di vivere il mio essere in politica con un sano senso del limite, mi permette di mantenere i piedi per terra, di dare la priorità alle cose che veramente contano. Va anche detto che questo mio impegno consente di non arrugginirmi professionalmente. È meglio non farsi trovare impreparati, penso che prima o poi terminerà anche il mio percorso politico».

Non ha mai pensato che sarebbe stato un buon Assessore alla Sanità?

«Siamo sicuramente tutti bravi quando ci si mantiene nel perimetro dell’ipotesi, ma la realtà è un po’ più complessa. Non basta essere un buon infermiere o un bravo medico per saper fare bene l’Assessore, ciò che però li deve accomunare è il bisogno di porsi in ascolto non solo con le orecchie, ma anche e sopratutto con il cuore e il mente»

Le manca il suo lavoro in sala operatoria?

«Se dicessi di sì mentirei. Il mio impegno in politica è talmente coinvolgente da non lasciarmi tempo per avere nostalgia della mia precedente occupazione. Comunque sia mi ritengo fortunato sapere che quando smetterò di fare politica mi aspetta un lavoro che amo».