La 44esima “Quattro Ville in Fiore” più forte del maltempo

Lunedì 29 aprile è stata presentata in conferenza stampa la 23ma Mostra Mercato dell’Agricoltura che si svolgerà a Cles l’1 e il 2 maggio presso il Centro per lo Sport e Tempo Libero di Cles.

Le tradizioni vanno rispettate, e Cles non fa eccezione a questo detto: infatti, anno dopo anno, riecco la tradizionale Fiera del 1° maggio.

Introduce la conferenza il Sindaco di Cles, Arch. Ruggero Mucchi, che descrive come la Mostra Mercato del 1° Maggio sia un evento plurisecolare sempre molto atteso e focalizzante per l’agricoltura non solo in Val di Non ma in tutta la regione, e come funga da indicatore sull’andamento del mercato nel settore agricolo, nonchè una valida opportunità per creare nuove relazioni socio-economiche.

La parola va al Presidente dell’ACMA (Associazione Commercianti Macchine Agricole del Trentino) Roberto Odorizzi, il quale spiega come la Mostra Mercato sia la fiera agricola più importante in Trentino, ed influisca molto sugli acquisti dei macchinari da parte degli agricoltori che aspettano la fiera per comprare. “Avremo 21 espositori provenienti dalle Valli di Non e Sole; c’è molta aspettativa per quanto riguarda la meccanizzazione agricola, principalmente nel settore anti-inquinamento. Sono stati effettuati diversi cambiamenti in merito, proprio sui macchinari usati per i trattamenti, con sistemi all’avanguardia nel metodo di irrorazione che riducono il rumore, l’impatto visivo, il flusso d’aria. Sono stati fatti progressi anche per il diserbo meccanico, come da regolamento della Provincia e dei Comuni che hanno imposto direttive sulle emissioni per la salvaguardia delle falde acquifere, per trattare e diserbare in modo sempre più ecologico e sostenibile. Si sta lavorando sulla produzione di un trattore elettrico, che è già stato realizzato da un’azienda tedesca ma solamente sottoforma di concept; uscirà sul mercato tra 7-8 anni. Mentre i carri totalmente elettrici esistono e sono i mezzi più utilizzati in agricoltura. Anche nel campo della sicurezza si stanno studiano sempre nuove metodologie per migliorare l’incolumità e la protezione dell’operatore all’interno delle cabine dei mezzi agricoli. La cosa fondamentale adesso è sensibilizzare le istituzioni sulla attuale legislazione che non prevede revisioni frequenti sui trattori che spesso sono vecchi e obsoleti, mancano controlli obbligatori ed un Decreto Legislativo adeguato, che imponga anche revisioni annuali delle patenti agricole sopra i 65 anni d’età”.

Il rappresentante della Cassa Rurale Val di Non, Matteo Lorenzoni, ricorda come l’Istituto di Credito sia a fianco della mostra da 23 anni, cioè dall’inizio, in qualità di sponsor, e sarà presente in fiera con uno stand come partner. “La Cassa Rurale conta 26 filiali su tutto il territorio della Val di Non, ha all’attivo 10.500 soci e circa 20.000 clienti. Quest’anno una novità: ci saranno delle simpatiche sorprese per tutti i bambini che verranno a trovarci presso lo stand”.

Il Rag. Giulio Ferraroli, coordinatore della Mostra, informa: “Per questa edizione saranno presenti all’esterno 130 espositori con piante da orto e da giardino, fiori ecc.; ci sarà il reparto artigianale con porte, finestre, balconi, ecc. ed uno spazio espositivo per le concessionarie d’automobili. All’interno della Palazzina Polifunzionale ci sarà un percorso dedicato alla Strada della Mela, oltre agli espositori istituzionali quali Cassa Rurale Val di Non, Fondazione Ivo de Carneri, Fondazione Edmund Mach. Gli allievi di quest’ultima proporranno una degustazione vini da loro prodotti, ma solo a fini di studio e non indirizzati alla vendita. Giovedì 2 maggio, come di consueto, i bambini della Scuola Materna saranno portati in fiera dove si cimenteranno nei laboratori a loro dedicati per questa edizione, inerenti il pane con il Mulino Pezzini che insegnerà la trasformazione del grano dalla farina al pane, e la FEM che insegnerà come il latte diventa formaggio. All’esterno, sempre per i bambini, l’area animali dove cavalcare gli asinelli di Laura Fait e ammirare le particolari razze di pecore di Vittorio Dapoz“.

L’Assessore Andrea Paternoster rammenta come 23 anni fa l’Amministrazione Comunale di allora decise di spostare la mostra da piazza Fiera al Centro Sportivo, e di come questa decisione, molto contestata, si rivelò invece un successo. “La Mostra Mercato e la Fiera del 1° Maggio non sono solo dedicate all’agricoltura, ma sono una finestra per mostrare la grande offerta turistica della nostra valle”.

Conclude il Consigliere Fabrizio Leonardi, che puntualizza: “La Mostra Mercato valorizza l’agricoltura non solo per il beneficio economico, ma valorizza il territorio, e questa è evoluzione. Bisogna saper cogliere il contributo che l’agricoltura sta dando al turismo ed incrementare le strutture ricettive sottoforma di agritur specie in bassa Val di Non. Dal punto di vista turistico è opportuno convivere con l’agricoltura, come si fa da tempo in alta Val di Non“.

Questo il programma: mercoledì 1° maggio alle ore 9,00 apertura stand; alle 9,30 inaugurazione ufficiale con la presenza delle Autorità ed esibizione del Gruppo Bandistico Clesiano; alle ore 18,00 chiusura stand.

Durante le due giornate, dalle 10,00 alle 17,00 nella zona animali, ‘Woman Pride, conosciamo da vicino gli animali domestici’ con la fattoria di Laura Fait e possibilità per i bimbi di cavalcare un asinello. Inoltre Vittorio Dapoz metterà a disposizione i suoi animali da stalla.

Nella Sala Polifunzionale:

mercoledì 1 ‘Degustazione vini’ proposta dagli studenti della Formazione Professionale FEM/IASMA; dimostrazione della trasformazione ‘dal gran al pan’ con gli esperti del Mulino di Giovanni Pezzini e spiegazioni sulla coltivazione dei cereali.

Giovedì 2 laboratorio per bambini sul processo di trasformazione del latte; laboratorio per bambini ‘Impastiamo il pane’ condotto da Irene Pezzini. In pomeriggio ‘Palestra di roccia’ per bambini e ragazzi a cura della SAT sezione di Cles.

Per conto dell’Associazione Agriturismo Trentino, l’Azienda Agricola Agritur ‘Volpaia’ di Vermiglio, nelle due giornate di Fiera, preparerà un ricco menù degustazione per adulti ed uno studiato appositamente per i più piccoli; formaggi del Caseificio Sociale Presanella, acqua fornita da Pejo Fonti, vino della Cantina Sperdossi di Revò.

Per i bambini allestiti giochi gonfiabili ed altri passatempi nel campo in erba sintetica per tutta la durata della manifestazione.

Non mancherà il servizio bus-navetta gratuito da Cles e Tuenno con passaggi continuativi durante le giornate della Mostra.

Giovedì 2 maggio la storica ‘Fiera’ per le vie del centro storico di Cles, quest’anno con ben 190 bancarelle.

La Mostra è organizzata dal Comune di Cles in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, Confesercenti ANVA, Consorzio Melinda, ACMA, e la Cassa Rurale Val di Non.