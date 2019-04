«Indifference», la Performance artistica di Marco Nones che usa il legno degli abeti caduti durante la tempesta Vaia

La differenza tra le giunte di centro sinistra autonomista che si sono succedute alla guida del Trentino e quella a trazione Lega, sta tutta nell’amministrare secondo il principio del buon padre di famiglia.

Concetto elementare ma del tutto sconosciuto per decenni in un centro sinistra che spendeva a prescindere e quando si accorgeva che le finanze a disposizione stavano per finire, tagliava a esclusivo danno dei figli di quella famiglia ideale che erano i trentini.

Del resto il centro sinistra autonomista per anni si è garantito i voti grazie a finanziamenti a pioggia e alla creazione ad hoc di carrozzoni utili solo a fare assunzioni di comodo che poi si trasformavano in voti garantiti.

L’ex principe Lorenzo Dellai in tal senso ha fatto grande scuola se si pensa che in molte partecipate provinciali (ma sono solo degli esempi) su una ventina di dipendenti, l’80% erano dirigenti e il rimanente segretarie.

Ma continuando nella nostra disamina gli ultimi 20 anni di governo di sinistra hanno creato un mostro, cioè un Trentino economicamente del tutto sbilanciato sul terziario in massima parte provinciale o para provinciale nel quale le attività che producono redditto sono in minoranza rispetto a chi non lo produce.

Un aspetto questo che negli anni è stato ben celato.

E dire che basterebbe guardare verso l’Alto Adige o il Veneto per capire come un diverso rapporto economico, crei una realtà di tutt’altro spessore.

Ma si va andati avanti così da decenni e quando il filone stava per esaurirsi ecco arrivare il business dell’immigrazione, sul quale Zeni, Rossi e compagni si sono gettati a capofitto per creare nuove cooperative, quindi nuove realtà occupazionali, senza badare a spese, già perché tanto a pagare ci pensavano i contribuenti trentini.

Ma quel che è peggio infischiandosene anche di quanto succedeva ai trentini i cui disagi e malesseri negli ultimi anno sono raddoppiati

Un esempio è l‘Itea alla quale è stata permessa la trasformazione da ente con scopi sociali a società che deve produrre utili.

Ed ecco allora arrivare gli sfratti, le spese condominiali alle stelle, una gestione condominiale a dir poco inesistente, il degrado assoluto, gli affitti sempre più a condizioni di mercato e case concesse a delinquenti spesso agli arresti domiciliari e a chi magari non ne ha nemmeno il diritto.

Altro che aiuto alle persone in difficoltà insomma .

Ma andava bene così fino a quando i trentini non si sono stufati e sono rimasti nauseati.

È bastato che arrivasse uno che di nome faceva Maurizio Fugatti, che ha solo applicato il concetto dell’amministrazione improntata ai principi del buon padre di famiglia, che al centro sinistra trentino, è crollata la terra sotto i piedi.

L’esempio sono stati gli autobus gratis agli ultrasettantenni al posto degli abbonamenti gratuiti rilasciati dal centro sinistra ai richiedenti asilo.

Il centro sinistra ha criticato aspramente la scelta per poi restare a bocca aperta perché è stato un vero successo.

E adesso Fugatti taglia gli aiuti alla cooperazione internazionale alla quale il centro sinistra versava da anni ad occhi chiusi, una percentuale del bilancio spaventosa.

Lo scorso anno 10 milioni: uno scandalo.

Ma lo scandalo reale è averli gettati per anni in un calderone senza fondo nel quale era impossibile qualsiasi tipo di controllo, ma forse è stato lo stesso centro sinistra che quel controllo non lo voleva assolutamente fare.

Era denaro che andava a finanziare il nulla perdendosi in una serie di scatole cinesi che non davano garanzie sufficienti che l’intera somma che era comunque dei trentini, avesse fini concreti.

Rapportandosi con disponibilità economiche sempre minori, i finanziamenti all’astratto, condizionavano sempre di più le disponibilità per i trentini, e Fugatti come si è comportato?

Nello stesso modo come i Zeni, gli Ianeselli, i Ghezzi e gli Ugo Rossi e compagnia fanno a casa loro: amministrare secondo il principio del buon padre di famiglia.

Ovvero spendere prima di tutto per la famiglia e poi se avanzano soldi anche al di fuori.

Solo che gli uomini del centro sinistra si sono dimenticati che la Provincia è di fatto la famiglia dei trentini ed hanno speso a destra e a manca a danno dei loro figli, ovvero i trentini: Fugatti sta solo mettendo in ordine le cose.

Tutto normale quindi perché le vere anomalie i Trentini le hanno viste con i governi di centro sinistra. Lo dicono i risultati del 21 ottobre 2018 che hanno polverizzato la sinistra trentina.

I trentini credono nella tradizione e hanno molta pazienza.

La prima con il Governo Fugatti è tornata ad essere prioritaria, la seconda invece i Trentini l’hanno persa dopo essere stati presi in giro dall’ultimo governo di centro sinistra.

Ora la paura di tornare indietro è molta. Per questo la Lega governerà minimo per altri 10 anni in Trentino.