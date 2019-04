Capannone degli orrori: indagata la Cooperativa «Linea Momenti» di Pergine

Il movimento costituito dal consigliere Claudio Cia si presenta per la prima volta alle elezioni comunali, partendo da Borgo Valsugana con un simbolo rinnovato recante la scritta “Borgo e Olle” all’interno dell’ormai classico post-it.

«Tutto ciò a rimarcare quel legame al territorio che questi candidati hanno ampiamente dimostrato negli oltre due anni di gazebo durante il mercato del mercoledì» – Afferma Cia

La lista, presentata al momento dell’apertura degli uffici comunali di Borgo Valsugana, è capitanata da Rinaldo Stroppa, ex-Assessore cacciato dalla Giunta dall’ex Sindaco Dalledonne proprio per la sua adesione ad AGIRE per il Trentino, e che ha scelto di rimettersi in gioco dopo il buon risultato delle scorse provinciali che lo avevano visto raccogliere 251 preferenze.

Pubblicità Pubblicità

Assieme a lui, esattamente come lo scorso ottobre, l’infermiera Loretta Capri (352 preferenze) pronta per questa nuova esperienza e per portare il “vento del cambiamento” anche in questo comune.

Ad affiancarli una lista di volti nuovi, giovani (l’età media della lista è di 39 anni) in cui emergono Vito D’Onghia (20 anni), Stefano Gonzo (28 anni), Arbian Dobrozi (30 anni) e Stefano Dalsasso (30 anni) e con una nutrita presenza femminile (oltre alla già citata Loretta Capri anche Loredana Angeli, Barbara Borz, Giuliana Casagrande e Antonietta Filomena D’Avolio).

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Il 26 maggio 2019 AGIRE per il Trentino–Borgo e Olle sosterrà la candidatura alla carica di Sindaco di Marika Sbetta all’interno della coalizione con Lega e “Borgo e Olle–Uniti per il Cambiamento”.

I punti forti del programma elettorale sono: rilancio del centro storico, sicurezza, viabilità, politiche sociali, cultura, sport, ambiente e salute.

Qui l’elenco completo dei candidati:

STROPPA RINALDO ANGELI LOREDANA BATTISTEL TIZIANO BERTOLO UGO BORZ BARBARA CAPRI LORETTA CASAGRANDE GIULIANA DALSASSO STEFANO D’AVOLIOANTONIETTA FILOMENA DOBROZI ARBIAN D’ONGHIA VITO GONZO STEFANO MANIOTTI ENRICO TOMIO FABIO