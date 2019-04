Torna il Torneo Internazionale Città della Pace con due importanti novità

E anche quest’anno il Torneo Internazionale Città della Pace arriva puntuale in città. Si è tenuta ieri mattina, all’Urban Center di Rovereto, la conferenza stampa di apertura.

Mancano 7 giorni all’inizio dei giochi ma il Comitato Organizzatore e tutto lo staff lavorano già da diversi mesi collaborando sinergicamente con realtà locali, sponsor e autorità.

Il 19, 20 e 21 aprile Rovereto diventerà quindi un luogo ancora più colorato, ancora più multiculturale. Accorreranno per giocare a calcio, divertirsi e scoprire il Trentino, un centinaio di squadre provenienti da 12 nazioni: Albania, Austria, Bosnia Erzegovina, Germania, Giappone, Kuwait, Polonia, Repubblica Ceca, Senegal, Serbia, Spagna, e ovviamente Italia. 100 le squadre e 2000 i giovani atleti provenienti da tutto il mondo. 5 le categorie presenti: Pulcini Under 11, Esordienti Under 13, Giovanissimi Under 15, Allievi Under 17, Women- open age. 7, inoltre, i siti gara sparsi nella Vallagarina.

Pubblicità Pubblicità

Si preannunciano tre giorni intensi, tre giorni in cui la spettacolarità crescerà esponenzialmente in un susseguirsi di momenti importanti.

Ad aprire la conferenza alcuni giovani Junior Team. Anche per questa edizione i 100 volontari delle scuole di Rovereto e non solo si dicono «entusiasti e carichi come molle».

Loro rappresentano la vivacità dell’evento. Quest’anno, con le divise giallo accesso, illumineranno le strade della città e, si spera, fungeranno da buon augurio per quel “bel tempo” in cui gli organizzatori confidano.

Parlando di novità; due cambiamenti principali alzano ancora il livello dell’evento. Il pulcino-mascotte, detto TweeDP, precedentemente annunciato sui social, ha fatto ieri la sua prima apparizione ufficiale. Particolarmente apprezzato dai più piccoli dovrà svolgere diverse mansioni tutte all’insegna del divertimento dei partecipanti. Una nuova app, invece, pare essere motivo di orgoglio dello staff che, a quanto pare, non poteva non evolversi anche da un punto di vista tecnologico.

Ecco quindi presentata la Tdp App, l’applicaizone ufficale del Torneo. In collaborazione con Moschini Advcom, gli organizzatori hanno voluto investire su questo moderno strumento.

L’applicazione sarà un aiuto prezioso per le squadre che arriveranno a Rovereto, ha spiegato Alessandro Bazzanella che guida la comunicazione dell’evento. Servirà inoltre a tutti gli appassionati: permetterà loro di semplificare gli spostamenti sui campi, di restare informati sulle novità dell’evento e di seguire in tempo reale i risultati delle partite.

Oltre a questo, la TdpApp è anche un buon metodo per riscoprire la Città della Quercia, e permettere a visitatori e non solo di prenotare alberghi, accedere a Visit Rovereto e ai siti web degli sposor.

«Rovereto Città della Pace. Come tradurlo? – ha esordito il Presidente del Comitato Organizzatore Cristian Sala– non è semplice spiegare cosa significa pace ma questo evento, ogni anno, cerca di onorare questo concetto. Cerchiamo di fare in modo che i ragazzi delle squadre si confrontino dentro e fuori dal campo, all’insegna della sportività e dello stare insieme.

Speriamo che anche questa volta, come le precedenti, le squadre tornino a casa felici. Sfogliando le foto delle 32 edizioni ho costatato come con il Torneo della Pace cambi la città, come la colori. Noi dello staff volevamo inoltre porgere un saluto a Elio Pezzato, abbiamo dedicato a lui la categoria degli Allievi. Senza Elio questo non esisterebbe».

Anche l’Assessore al commercio, turismo e artigianato Ivo Chiesa ha confermato l’importanza dell’evento per Rovereto «il Torneo è anche turismo, questo evento è portato avanti con entusiasmo ed emozione. Il buon gioco di squadra è una alchimia, lo sport ci insegna che si può puntare sul talento del singolo, ma che è poi la squadra a fare la differenza, la squadra è alchimia delle imperfezioni».

Sentite anche le parole di Paola Mora, Presidente del Coni di Trento «Torneo Città della Pace non poteva che essere a Rovereto che è Città della pace per antonomasia, e un torneo della pace non può essere che sport. Lo sport moderno nasce proprio per fare confrontare e scontrare i ragazzi in maniera appunto pacifica. Questo modo di crescere insieme deve incentivare la solidarietà e lo spirito di squadra».

«La gente torna per visitare un territorio che ha diverse potenzialità, potenzialità in crescita. I giovani sono il futuro e questo evento ne rappresenta lo spirito. Lo sforzo dell’APT è di migliorare la sua personalità intercettando potenziali nuovi turisti e rimanendo vicino ai giovani. Un ringraziamento agli organizzatori e ai ragazzi volontari». Conclude il Consigliere dell’Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina Gianpiero Lui.