Padre Alex Zanotelli sceglie lo sciopero della fame per difendere i migranti

Pochi giorni fa sono stati resi pubblici i dati di bilancio del Gruppo Dolomiti Energia relativi all’anno 2018.

Sono numeri e risultati di assoluto valore, qui schematizzati nelle seguente tabella:

Totale ricavi e proventi consolidati a 1.460 milioni di euro (1.426 milioni di euro nel 2017, +2,3%);

Margine operativo lordo consolidato (EbitDa) a 216,2 milioni di euro a fronte di un risultato pari a 125,3 milioni di euro nel 2017 (+72,6%);

Risultato operativo consolidato (Ebit) a 155,4 milioni di euro (72,4 milioni di euro nel 2017, +114,6%);

Risultato di esercizio consolidato a 78,2 milioni di euro (34,9 milioni di euro nel 2017, +124%);

Indebitamento finanziario netto a 326 milioni di euro (413,5 nel 2017, -21,2%).

A cui vanno aggiungiamo ben 51,2 milioni di Euro di investimenti, rispetto ai 42,5 milioni del 2017, finalizzati a rendere più efficienti le reti di distribuzione di energia elettrica e del metano e gli impianti di produzione soprattutto idroelettrici, nonché a migliorare il livello di qualità del servizio ai clienti finali.

La produzione di energia idroelettrica, quindi pulita e sostenibile, è stata di ben 4,5 MLD di KW/h rispetto ai 2,5 MLD del 2017, e qui la piovosità ha aiutato molto; la rete distributiva è pari a km 11.919 rispetto ai km 10.631 del 2017, grazie all’entrata del Comune di Isera in STET avvenuta proprio nell’ultimo anno.

Ben 29,9 i milioni di metri cubi di acqua immessi in una rete di 1.215 km, che la dice chiaramente lunga sull’importanza di aver impostato parecchi anni fa un piano di protezione dell’acqua su quasi tutto il territorio del Trentino, considerato con lungimiranza un ATO, ovvero un Ambito Territoriale Ottimale ( vedi la Legge Galli di inizio anni ’90 ), per una gestione efficace, efficiente ed economicamente sostenibile di un bene prezioso e insostituibile come per l’appunto l’acqua.

Altro settore strategico per la nostra comunità è quello ambientale, in cui il Gruppo DE presenta nel 2018 una raccolta di rifiuti differenziati e non di 72.682 tonnellate, con Trento all’80,8% di raccolta differenziata e Rovereto al 78,7%, tra le migliori città italiane di simili dimensioni.

Il tutto porta ad un utile di esercizio 2018 di 78,3 milioni di Euro e una proposta di dividendo complessivo per i Soci di 34 milioni di Euro. Soci che ricordiamo vedono la PAT e i Comuni di Trento e Rovereto detenere la maggioranza del capitale sociale.

Una ricchezza anche finanziaria assai consistente, che torna anno dopo anno alle nostre comunità trentine.

Un plauso sincero agli amministratori del Gruppo DE e delle varie società operative, come pure ai circa 1.350 dipendenti, la cui alta professionalità è misurabile ogni giorno da tutti noi cittadini.

Lo faccio molto volentieri e con sentimenti sinceri, da lontano amministratore di ASM Rovereto e Trentino Servizi dal 1990 al 2001 e da già Assessore comunale di Rovereto dal 2005 al 2010, orgoglioso, me lo si consenta, di aver fin da allora creduto e contribuito, seppur minimamente, al fianco di grandi persone, quali Sergio Zanon e Marco Giovannini in particolare, ad immaginare e costruire nel tempo un patrimonio aziendale e comunitario invidiato al nostro Trentino da tutta l’Italia e non solo.

Paolo Farinati