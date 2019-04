Mori: il teatro si rilancia e triplica gli incassi

Mercoledì prossimo, 17 aprile alle 14, al teatro sociale Gustavo Modena di Mori, va in scena “La storia semplice e bellissima di Cipì e di tutti gli amici passeri del tetto” con protagonisti 80 alunni delle classi seconde della scuola elementare.

La maestra Linda Serra, portavoce del nutrito gruppo di colleghe e colleghi che ha portato avanti il progetto, spiega: «Tutto è iniziato a dicembre, quando per Santa Lucia ai bambini è stato donato il libro di Cipì. Il testo è stato letto integralmente nelle classi e gli alunni ne sono rimasti affascinati. Per questo si è pensato di drammatizzarlo rendendoli tutti protagonisti.

Per proporre uno spettacolo in cui tutti e 80 potessero recitare, abbiamo suddiviso le stagioni: una per ogni classe. Il percorso ha coinvolto non solo i ragazzi, ma anche gli insegnanti e i genitori; è stato accolto con grande favore dal dirigente scolastico e favorito dall’assessorato comunale alla cultura, che ci ha concesso l’uso gratuito del teatro».

Per l’assessorato, questo è un percorso che è durato nel tempo, coinvolgendo molte persone; questa volta il Comune apre il teatro ai saggi della scuola elementare, per fare in modo che i ragazzi non siano solo fruitori come già avviene con il “Teatro ragazzi”: qui saranno protagonisti.

Ogni alunno avrà a propria disposizione due posti riservati per i propri genitori; i posti che rimarranno liberi saranno a ingresso gratuito per chiunque voglia assistere.