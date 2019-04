I soliti capricci del piccolo Bruno

5 miliardi è il valore stimato dall’Istituto di Studi e Ricerche Cattaneo che si dovrebbe andare a perdere con la prospettata chiusura festiva dei negozi.

In gioco a livello nazionale 95 mila occupati e un minor monte retribuzioni di 2,3 miliardi.

Ad essere cambiato potrebbe essere il decreto Bersani che liberalizzava gli orari di lavoro dei negozi prevedendo anche le aperture festive.

In netta opposizione i sindacati che reclamano il diritto alla famiglia dei dipendenti e contestano il fatto che nelle aperture festive ci siano dei guadagni, che coprono al massimo le spese.

Però c’è da considerare il fatto che 19,5 milioni di famiglie italiane scelgono la domenica per fare shopping e per il 58% è una prassi consolidata.

Tanto che le associazioni commercianti indicano la domenica come secondo giorno della settimana per fatturato e come l’Italia a livello europeo sia la penultima nazione ( l’ultima è la Germania) tra chi lavora la domenica.

C’è da dire che spesso la maggior retribuzione prevista per chi lavora nei giorni festivi, invece di essere monetizzata finisce nella banca ore o si trasforma in riposi compensativi; insomma per il lavoratore quasi mai è un affare.

Al di la dei dati statistici, l’apertura dei giorni festivi è una risposta alla concorrenza tra colossi della grande distribuzione che possono permettersi la rotazione di punti vendita aperti e dei dipendenti.

Mentre per i piccoli negozi non è quasi impossibile restare al passo e infatti girando per Trento, si trovano aperti i punti vendita delle grandi catene commerciali, i negozi in franchising, ma le attività medio piccole aperte, sono davvero poche.

Se sarà approvato, sarà un testo unificato tra i vari proposti che prevede un massimo di 26 aperture sulle 52 domeniche totali.

4 deroghe per altrettante festività da scegliere tra le 12 individuate.

Si è provato a stimare l’eventuale ricaduta economica che sarebbe a tutto favore dell’ e-commerce che aumenterebbe il proprio fatturato di 1 miliardo.