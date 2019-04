Trasporto pubblico: al via una tavolo tecnico per la revisione del contratto di lavoro aziendale di Trentino trasporti

Doppio sconto di pena per il rito abbreviato e le attenuanti generiche: se l’è cavata con dieci anni Salvatore Roberto Mulas, (sulla destra nella foto) il 57enne accusato di omicidio volontario dalla Procura di Trento

L’uomo si trova in carcere dal marzo scorso per aver accoltellato e ucciso Andrea Cozzatti di Vezzano. (a sinistra nella foto)

Una pena inferiore ai 14 anni chiesti dall’accusa per quell’unica coltellata inferta tra le scapole della vittima, poi risultata mortale, in seguito a un litigio.

L’uomo, residente in via Maccani 22 a Trento, era già noto alle forze dell’ordine per problemi di droga ed era stato lui stesso a chiamare i soccorsi dicendo che qualcuno si sentiva male a casa sua.

In realtà Mulas aveva inferto una coltellata mortale ad Andrea Cozzatti che a causa del fendente aveva riportato una ferita gravissima che lo ha ridotto in fin di vita e poi alla morte dopo pochi minuti.

L’arma bianca utilizzata per uccidere fu un coltello da cucina, poi ritrovato in un cassetto: quella lama che fu estratta dalla schiena di Conzatti da una terza persona presente al momento del litigio fra i due uomini e che affondò in profondità spegnendo per sempre la vita del 44enne trentino.

Oggi la buona condotta che ha tenuto Mulas fuori dai guai anche in carcere gli è valsa solamente lo sconto di pena, ma non il perdono che dovrebbe a se stesso per l’uccisione di Cozzatti.

Da dietro le sbarre, l’uomo si dice pentito e tormentato per l’accaduto e chiede scusa, con una lettera, ai familiari della vittima.

Non c’era la volontà di uccidere ma solo quella di difendersi da parte del sardo che afferma di aver reagito per paura a quella bottigliata in testa infertagli dall’amico al culmine della lite avvenuta a casa di Mulas al civico 22 di via Maccani.

E dopo la prima sentenza si andrà con tutta probabilità in appello.

Il legale di Mulas Stefano Daldoss dichiara infatti di stare valutando le motivazioni della sentenza per impugnare il profilo della preterintenzione, ovvero la volontà di non uccidere da parte dell’accusato.