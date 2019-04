SAT, Federazione Cooperative e Gruppo Montagna per Tutti: illustratoil progetto “Esperienze al rifugio”

Si stanno alzando i toni comici della vicenda Ikea accentuati dal fatto che l’azienda svedese non ha manifestato nessun tipo interesse per un arrivo in città e di conseguenza si parla del nulla più assoluto.

Ma non basta questo per mettere in archivio la vicenda nata da un’uscita della Uil e non poteva mancare l’intervento dell’assessore Roberto Stanchina.

La sua idea? La più assurdamente comica possibile: l’Ikea alla ex Sloi.

In condizioni normali tutto si sarebbe concluso con una pacca sulla spalla ed invece c’è chi ha dato spazio a Stanchina che questa volta l’ha sparata davvero grossa.

Per l’area ex Sloi deve ancora partire il bando di una costosa opera di bonifica della quale non si ha idea sia della portata che della durata. (si prevedono comunque lustri di lavori)

Di certo i tempi non saranno brevi, quando per l’ Ikea quattro anni di attesa sono troppi.

Poi come dovrebbe funzionare il giochino? Ikea acquista i terreni adesso accollandosi le spese di bonifica o viceversa lo fa a intervento finito con una sorta di rimborso ?

Semplicemente perché Ikea dovrebbe farsi coinvolgere nel “progetto Stanchina”?

Anche perché l’azienda svedese è già stata ad un passo dallo sbarcare a Trento e lo avrebbe dovuto fare nell’area ex Whirlpool, ma quando tutto era pronto per la firma ecco arrivare l’irrigidimento della giunta provinciale di centro sinistra, la stessa con la quale Stanchina era in perfetta sintonia che non solo ha bloccato il progetto, ma ha approvato una legge che impedisce l’insediamento di grossi centri commerciali.

Ma a provare ad arrivare a Trento c’è stata anche Leroy Merlin che aveva individuato due possibilità: l’attuale sede della Lidl su Via Brennero e poi quella che era del Sait in Via Maccani.

L’acquisto sarebbe stato in contanti, ma furono poi problemi burocratici e indagini di mercato non del tutto positive, a fermare il progetto.

Ma allora perché la “ pensata Stanchina” ? Si tratta di un’uscita finalizzata alle prossime elezioni comunali? Oppure semplicemente Stanchina non si nega mai in cambio di un po’ di visibilità anche se non sa assolutamente cosa dire?

Intanto la comica Ikea a Trento è arrivata al suo secondo atto, di un terzo non se ne sente assolutamente il bisogno, ma staremo a vedere.