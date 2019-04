L’itas Trentino batte Padova e conquista la semifinale dei playoff

Si gioca sabato 13 aprile a partire dalle ore 18 alla BLM Group Arena di Trento la terza e decisiva sfida della serie di Quarti di Finale Play Off Scudetto Credem Banca 2019 fra Itas Trentino e Kioene Padova.

A sei giorni di distanza da gara 2 in Veneto, che ha riportato in parità le sorti del confronto, si torna quindi in campo per la partita che assegnerà alla vincente l’accesso alla Semifinale.

La formazione gialloblù si trova di fronte all’impegno più importante della sua stagione italiana: per continuare a concorrere per lo Scudetto serve infatti una vittoria con qualsiasi punteggio, che consentirebbe di centrare l’accesso alla undicesima semifinale Play Off negli ultimi dodici anni.

In virtù della miglior posizione finale nella classifica della regular season, Giannelli e compagni potranno affrontare questo delicatissimo impegno di fronte al proprio pubblico e con tutta probabilità contando anche sull’apporto di Kovacevic, assente in gara 2 per un risentimento alla schiena.

Lo schiacciatore serbo ha ripreso a lavorare con il gruppo già da mercoledì e verosimilmente sarà fra i disponibili di Angelo Lorenzetti.

“Quando giochi i Play Off Scudetto sai perfettamente che la partita di spareggio è una eventualità tutt’altro che remota; vogliamo vincerla e qualificarci per la semifinale e durante tutta la settimana appena trascorsa in palestra abbiamo lavorato molto per questo – ha spiegato l’allenatore di Trentino Volley in sede di presentazione – . Cercheremo di giocare la nostra pallavolo, ben sapendo che l’alternanza di risultati in questa fase del campionato è abbastanza normale. Kovacevic è tornato ad allenarsi con la squadra da pochi giorni, seppur ancora a ritmo ridotto; gli ultimi allenamenti che svolgeremo fra oggi e sabato mattina ci faranno capire se potremo schierarlo nel sestetto titolare o meno”.

Trento e Padova sono sull’1-1 nella serie dei Quarti di Finale Play Off Scudetto Credem Banca 2019 che si conclude sabato sera, in virtù dei 3-0 casalinghi maturati alla BLM Group Arena in gara 1 il 31 marzo (parziali di 25-21, 25-20, 25-23) e del 7 aprile alla Kioene Arena in gara 2 (punteggi di 25-22, 26-24, 25-22).

Tali risultati hanno reso necessaria la terza e decisiva partita di spareggio.

Chi supererà il turno troverà nella serie di Semifinale (al meglio delle cinque partite, la prima è in programma già martedì 16 aprile) la Cucine Lube Civitanova.

Nella parte alta del tabellone l’altro abbinamento di semifinale vedrà Modena affrontare la vincente dello spareggio Perugia-Monza (in campo sabato sera alle 20.30 in Umbria).

Gara 3 sarà diretta da Ilaria Vagni, primo arbitro di Perugia, e Giorgio Gnani, secondo fischietto di Ferrara.