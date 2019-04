Liceo Rosmini Rovereto: «Corti Collettivi» diventa un libro

I Carabinieri di Ala hanno denunciato in stato di libertà due Rom di 40 anni, H.N. e J.S., entrambe senza fissa dimora, che nel marzo 2019 si erano rese responsabili di un furto avvenuto nel comune di Ala a danni di una anziana del posto.

Nei fatti la parte offesa rincasata aveva avuto la brutta sorpresa di scoprire la propria abitazione messa a soqquadro da ignoti e nel contempo rendersi conto che qualcuno le aveva sottratto i risparmi di settimane di lavoro e vari monili in oro.

Alla malcapitata rimaneva solo di contattare i Carabinieri e denunciare il furto.

Sul posto interveniva una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Ala, i quali effettuavano un accurato sopralluogo, nel corso del quale veniva rinvenuto parte di un pendaglio in oro della quale la proprietaria di casa non conosceva la provenienza.

Quanto rinvenuto veniva acquisito dai militari, i quali nella convinzione che il ladro torna sempre sul luogo del “delitto”, nei giorni seguenti ponevano in essere vari servizi di prevenzione contro i reati predatori e in uno di questi servizi, grazie all’acume investigativo dei i militari veniva fermato un veicolo con a bordo due donne; durante il controllo i militari notavano che il pendaglio di una collana indossata da una delle fermate era mancante di un pezzo, a quel punto il “puzzle” investigativo si è incominciato a ricomporre.

I militari ponevano in essere un azione investigativa che nel corso delle settimana dava i suoi frutti: infatti consultando i file video della vigilanza comunale, incrociando i dati con i tabulati telefonici, il tutto supportato da ulteriori incastri investigativi, si è riusciti ad attribuire il fatto reato in maniera incontrovertibile alle due donne e quindi alla denuncia in stato di libertà delle stesse che da ulteriori accertamenti sono risultate essere titolari di vari pregiudizi penali contro il patrimonio.

«E’ necessario tener presente che i ladri in genere agiscono ove ritengono vi siano meno rischi di essere scoperti: ad esempio, – sottolineano i Carabinieri – un alloggio momentaneamente disabitato o occupato da una sola persona. Un ruolo fondamentale assume la collaborazione tra i vicini di casa in modo che vi sia sempre qualcuno in grado di tener d’occhio le abitazioni. In qualunque caso e giusto ricordare che:

• il numero unico (europeo) di pronto intervento è il 112.

• Ricordare di chiudere il portone d’accesso al palazzo.

• Non aprire il portone o il cancello automatico se non sapete chi ha suonato.

• Cercare di conoscere i vicini di casa, che possano riscontrare la propria fiducia, e scambiarsi i numeri di telefono per poterli contattare in caso di prima necessità.

• Non mettere al corrente tutte le persone di propria conoscenza degli spostamenti, (soprattutto in caso di assenze prolungate).

• Se si abita da soli, non farlo sapere a chiunque.

• In caso di assenza prolungata, avvisare solo le persone di fiducia e concordare con uno di loro che faccia dei controlli periodici.

• Non lasciare mai la chiave sotto lo zerbino o in altri posti facilmente intuibili e vicini all’ingresso. Non fate lasciare biglietti di messaggio attaccati alla porta, che potrebbero indicare la temporanea assenza.

• Nel caso in cui ci si accorga che la serratura è stata manomessa o che la porta è socchiusa, non entrare in casa e chiamare immediatamente il 112. Comunque, se appena entrati ci si rende conto che la propria casa è stata violata, non toccare nulla, per non inquinare le prove, e telefonare subito al Pronto Intervento».