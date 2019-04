Valsugana: conducente al cellulare rischia di schiantarsi in galleria. Il Video

E ci risiamo.

Dopo solo 2 giorni dal folle sorpasso di una Nissan Micra avvenuto poco prima dello svincolo di Levico Terme, (qui il video) ecco un nuovo rischio incidente dovuto alla superficialità del conducente di un camioncino.

In questa caso ad essere a dir poco inviperito è il conducente dell’autovettura che segue il camioncino che ha rischiato di vederselo venire addosso con conseguenze facilmente immaginabili.

Le riprese sono state effettuate con la Dash Cam, una piccola telecamera installata sul parabrezza dell’autovettura, che in molti ormai usano per tutelarsi in caso di incidenti.

«Ho visto sbandare paurosamente il camioncino che ha toccato il cordolo della galleria e solo per un vero miracolo non ha sbattuto sul muro della galleria. Se si fosse schiantato mi sarebbe venuto addosso e per me sarebbero stati guai seri. Poi quando l’ho sorpassato ho visto incredibilmente che il conducente stava scrivendo dei messaggi al cellulare, incredibile! Aveva appena rischiato di uscire di strada coinvolgendo magari altri ignari autisti e se ne stava tranquillo a messaggiare» – Questo il racconto del conducente che seguiva il camioncino e che ci ha inviato le immagini al numero di WhatsApp della redazione (3922640625)

Ora, è risaputo che la Statale 47 della Valsugana sia pericolosa di suo, e nessuno l’ha mai messo in dubbio.

Ma siamo sicuri che se gli automobilisti viaggiassero meno veloci e con più attenzione, sarebbe possibile risparmiare le solite code chilometriche, vite umane e quant’altro?

Ai posteri e soprattutto ai lettori l’ardua sentenza.