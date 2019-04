La Scuola Musicale C. Eccher raddoppia e porta Aretha Franklin sul palco di Rallo

La Scuola Musicale C. Eccher non lascia, anzi raddoppia. Dopo il tributo-concerto in programma questa sera a Romallo, gli allievi della scuola clesiana porteranno anche sul palco di Rallo domenica sera, 14 aprile alle 21, lo spettacolo “Soul Queen: Aretha Franklin”.

A quasi un anno dalla morte della grande artista di Memphis, la sua poesia in musica riecheggerà in due tra i teatri più prestigiosi della Val di Non.

Per il pubblico sarà un viaggio alla riscoperta delle gesta e delle situazioni spesso non facili che hanno caratterizzato la vita di una grande donna, quella Aretha Franklin diventata un simbolo della lotta razziale per la conquista della parità di diritti grazie alla costante nella sua vita di Martin Luther King.

Le vicende ricche di luci e ombre della cantante americana, riflesse nei testi delle canzoni, regaleranno un quadro davvero completo di una figura fondamentale nella musica moderna.

Aretha Franklin, scomparsa il 16 agosto dell’anno scorso, è stata una delle icone della musica gospel, soul e R&B.

Non a caso è stata soprannominata “La Regina del Soul” o “Lady Soul” per la sua capacità di aggiungere una vena soul a qualsiasi cosa cantasse, e per le sue enormi qualità vocali.

Lo Stato del Michigan ha ufficialmente dichiarato la sua voce “una meraviglia della natura”.