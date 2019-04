Lega Salvini Trentino: presentato il simbolo per le prossime elezioni comunali

La Lega Salvini Trentino ha presentato, con Mirko Bisesti e Roberto Paccher, nel pomeriggio di oggi (11 aprile 2019) il simbolo, lo stesso utilizzato lo scorso 21 ottobre, che il partito utilizzerà in occasione delle elezioni comunali del prossimo 26 maggio.

L’imminente tornata elettorale, che riguarderà alcuni importanti comuni del Trentino, rappresenta una nuova sfida per la Lega nella nostra Provincia, che è pronta ancora una volta a intraprendere la battaglia per il cambiamento, facendo leva su poche promesse, ma concrete, e tanti fatti, come nel suo stile.

La Lega correrà con una propria lista in più comuni, a dimostrazione del proprio radicamento sul territorio e della volontà di buon governo della gente.

In occasione della presentazione del simbolo, Mirko Bisesti ha dichiarato: “Siamo fiduciosi anche per questa nuova campagna elettorale. D’altronde, è notizia di questi giorni che, nella classifica di gradimento dei governatori regionali, i primi tre posti sono tutti occupati da amministratori leghisti. Questa è la più lampante dimostrazione che il nome Lega, anche localmente, è sinonimo di buon governo. Il filo conduttore della nostra proposta sarà, come sempre, quello di dare significato al motto dalle parole ai fatti”