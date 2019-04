Festival dell’Economia 2019: martedì la presentazione del programma

Si terrà a Roma, martedì 16 aprile, la presentazione del programma della quattordicesima edizione del Festival dell’Economia di Trento, incentrata sul tema “Globalizzazione, nazionalismo e rappresentanza”.

L’appuntamento è fissato alle ore 12.00, presso la sede romana della Casa Editrice Laterza, in via di Villa Sacchetti 17. Accanto all’editore Giuseppe Laterza, saranno presenti i rappresentanti istituzionali di Provincia, Università e Comune di Trento. Toccherà, come di consueto, a Tito Boeri, direttore scientifico del Festival, illustrare il programma e il tema dell’edizione 2019.

Il Festival dell’Economia di Trento è promosso dalla Provincia autonoma di Trento, dal Comune di Trento e dall’Università degli studi di Trento. È progettato dagli Editori Laterza.

