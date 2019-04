Elezioni Borgo Valsugana: Agire per il Trentino ha depositato oggi il simbolo

Nei giorni scorsi i Carabinieri di Ala durante uno dei molteplici posti di controllo attuati sul Territorio, in ottica preventiva al fine di intercettare soggetti di interesse operativo in transito nella giurisdizione, anche nella prospettiva di primo argine a sud della fascia Territoriale di competenza della Compagnia di Rovereto ed in ottica integrata con gli altri Servizi Perlustrativi dipendenti, hanno fermato un 40enne di origini calabresi, C.F., a bordo di autovettura FIAT 500 XL, risultato gravato da vari pregiudizi penali, così come gli altri due accompagnatori conterranei.

Durante il controllo l’atteggiamento del conducente ha insospettito i militari operanti i quali incrociando i dati del telaio dell’autovettura e dei documenti del mezzo si rendevano conto della non genuinità delle documentazioni prodotte e andando a fondo nel controllo riuscivano a scoprire che il conducente circolava con targhe e carta di circolazione contraffatte, in quanto intestate ad un autovettura realmente esistente ma di proprietà di un’altra persona e che il veicolo sottoposto al controllo era in realtà provento di un precedente furto avvenuto in Lombardia.

Il fermato modificando il numero del telaio del mezzo aveva provato ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa. Per quanto sopra i Carabinieri a termine del controllo provvedevano a denunciare il conducente e a sequestrare l’autovettura e i documenti rimettendoli alla Autorità Giudiziaria inquirente.

