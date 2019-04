BLM Group Arena, verso gara 3 dei quarti con Padova: anche Kovacevic in gruppo

Stamane presso la sede del Gruppo GPI di Trento, il Comitato FIDAL Trentino ha presentato quello che sarà il 2019 dell’Atletica Trentina con protagonisti di calibro internazionale come Yeman Crippa (Fiamme Oro), Angela Mattevi (Atletica Valle di Cembra), Lorenzo Paissan (Lagarina Crus Team), Mohad Abdikadar (Cs Aeronautica Militare), Lorenzo Pilati (Atletica Valli di Non e Sole) presenti in sala ed accompagnati da Yohannis Chiappinelli (Cs Carabinieri), in Trentino in vista della prossima partenza verso lo stage di allenamento a FlagStaff, Arizona, che scatterà domani e al quale il toscano medaglia di bronzo nei 3000 siepi ai Campionati Europei di Berlino 2018 prenderà parte insieme a Crippa e Abdikadar.

Accolti dalla responsabile dell’Area Comunicazione del Gruppo GPI Daniela Filbier e dal presidente di FIDAL Trentino Fulvio Viesi, ed alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Trento Tiziano Uez, i numerosi ospiti hanno potuto conoscere quello che sarà il 2019 dell’atletica trentina, annata che segue una scorsa stagione dai risvolti incredibile su ogni fronte e livello, che ha saputo proporre i trionfi europei di Yeman Crippa (bronzo nei 10.000 metri ai Campionati Europei di Berlino), Cesare Maestri (argento ai campionati europei di corsa in montagna), Nadia Battocletti (campionessa europea under 20 di cross), Angela Mattevi (campionessa europea under 20 di corsa in montagna) ed Aldo Andrei (argento ai campionati europei under 18 nella marcia), fino alle affermazioni sul territorio nazionale e non solo di Isabel Mattuzzi, Lorenzo Paissan, Lorenzo Ianes, Irene Baldessari e via dicendo.

Protagonisti che si presenteranno a caccia di soddisfazioni anche nel 2019, accanto a chi nei mesi scorsi ha dovuto vivere una forzata sosta ai box come Silvano Chesani, Giordano Benedetti o Norbert Bonvecchio, pronti a riprendere confidenza con risultati di grido su palcoscenici importanti.

Sarà ancora una volta una stagione intensa, con oltre 100 eventi (in allegato il calendario completo) allestiti sul territorio provinciale, tra pista, corsa in montagna, corsa su strada e cross, con numerosi appuntamenti di livello internazionale che saranno elencati di seguito, a partire dal Palio Città della Quercia in programma il 27 agosto prossimo nella rinnovata pista dello Stadio Quercia di Rovereto.

Un 2019 importante per gli impianti, per i lavori che – oltre al già citato Stadio Quercia – coinvolgeranno anche le strutture del Campo Scuola Covi Postal di Trento (conclusione dei lavori per l’Indoor con rifacimento di piste e pedane previsto per il 2020), Pergine (rifacimento pista e pedane) ed Arco (rifacimento pista e pedane).

“Il Gruppo GPI è onorato di poter supportare ed ospitare il Comitato FIDAL Trentino e porto con entusiasmo il messaggio del presidente Fausto Manzana, impegnato fuori regione da inderogabili impegni – è stato il saluto di benvenuto della dottoressa Daniela Filbier – perché in fondo la salute ed il benessere che trasmettono lo sport sono i cardini che sostengono la filosofia del Gruppo GPI anche attraverso i poliambulatori POLICURA di Trento e Rovereto”.

Il presidente Fulvio Viesi ha puntato l’attenzione e ringraziato “i tanti volontari ed organizzatori che consentono all’atletica trentina di vivere e di crescere ogni anno di più. E’ proprio grazie al loro lavoro – impagabile – se anno dopo anno i nostri ragazzi riescono a conquistare sempre più spazio a livello internazionale ed i risultati recenti degli atleti presenti in sala è una chiara dimostrazione di come si lavora bene in Trentino. L’Atletica Trentina è in salute, ma vuole fare sempre di più e non posso che ringraziare tutti i sostenitori e gli amici che ci permettono di proseguire su questo cammino”.

E nelle prossime ore entrerà definitivamente nel vivo anche la stagione estiva di Yeman Crippa e Yohannis Chiappinelli, attesi al decollo verso gli Stati Uniti.

“Per il terzo anno abbiamo scelto insieme al tecnico Massimo Pegoretti di effettuare l’allenamento in quota a Flagstaff – è stato il commento del poliziotto trentino Yeman Crippa che in questo 2019 ha già raccolto il titolo tricolore assoluto di corsa campestre – perché ci consente di lavorare al meglio, in un contesto conosciuto e soprattutto qualificato ed utilizzato da tanti protagonisti dell’atletica internazionale. Sarà un mese importante, cui seguirà un primo test agonistico nella seconda metà di maggio, probabilmente in Trentino, e successivamente l’impegno nei 5000 metri al Golden Gala. L’altro appuntamento fissato in agenda è quello con la Coppa Europa dei 10.000 metri in luglio: la speranza e l’obiettivo sono quelli di staccare in questi due appuntamenti i rispettivi minimi di partecipazione per i Campionati Mondiali di Doha e poi valutare su quale distanza concentrarmi nell’evento clou della stagione”.

Con lui partirà anche il senese Chiappinelli. “La medaglia dello scorso anno a Berlino è stata importante, ma il percorso di crescita non deve fermarsi lì – è stato il commento dell’allievo di Maurizio Cito – ed il raduno di FlagStaff sarà fondamentale in tal senso, per porre le basi di quello che sarà un 2019 importante e di progresso. Come per Yeman, il mio debutto internazionale sarà in occasione del Golden Gala, poi la stagione verrà calibrata in ottica Mondiali, anche sulla scorta dei primi riscontri ufficiali. Siamo un gruppo giovane di mezzofondisti che vuole fare bene e l’aver conquistato il podio a Berlino ha aumentato l’entusiasmo e la consapevolezza di poter raggiungere altri traguardi importanti”.

A completare il terzetto che dal Trentino volerà in Arizona ci sarà anche Mohad Abdikadar, laziale che da tre anni ha trovato casa a Trento per allenarsi con Yeman Crippa sotto i dettami di Massimo Pegoretti. “La condizione fisica non è ottimale, sto risolvendo alcuni problemi di salute, ma ho deciso di partire a mia volta per FlagStaff per poter iniziare quanto prima ad allenarmi e sfruttare il periodo in quota: l’obiettivo di questa prima parte di annata è inseguire il minimo per Doha nei 1500 metri”.

Fresca di proficua partecipazione ai Campionati Mondiali di Cross di Aarhus, Angela Mattevi invece si dividerà tra corsa in montagna e pista. “La corsa in montagna non verrà abbandonata: il gruppo di lavoro coordinato e diretto da Paolo Germanetto è davvero eccezionale e fare di tutto per non lasciarlo, ma in questo 2019 vorrei migliorare maggiormente in pista, soprattutto nei 5000 metri, con l’obiettivo di partecipare ai Campionati Europei Juniores su pista di Boras (Svezia, 18-21 luglio). Sul fronte del Mountain Running, i due momenti clou del 2019 saranno gli Europei di Zermatt dove sarò campionessa juniores in carica ed i Mondiali argentini di Villa La Agostura, a metà novembre”.

La stagione estiva targata FIDAL Trentino entrerà nel vivo già il prossimo fine settimana, con la prima prova del Grand Prix Giovanile Casse Rurali Trentine in programma sabato pomeriggio a Trento per l’organizzazione dell’Atletica Trento e la Riunione di Apertura su Pista di domenica, proposta come da tradizione dall’Us Quercia Trentingrana nella mattinata di domenica allo Stadio Quercia di Rovereto.

Scarica qui la Brochure illustrativa con tutti gli eventi