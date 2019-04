Pasqua Musicale Arcense: dall’11 aprile al 5 maggio la 47ª edizione

Si svolge dal giovedì 11 aprile a domenica 5 maggio la 47ª edizione della Pasqua Musicale Arcense, il festival di musica classica e sacra eseguita nei luoghi più significativi del territorio da formazioni di natura e di provenienza diversa: orchestre, ensemble e cori che propongono una offerta assai variegata di programmi musicali.

Quindici gli appuntamenti musicali del 2019, più un evento finale fuori programma, il 10 maggio.

La Pasqua Musicale Arcense, che giunge quest’anno alla 47ª edizione, è stata fondata per promuovere sia la cultura musicale sia la cultura europeista, con l’intento di conseguire, attraverso scambi musicali e conoscenza reciproca, una maggiore condivisione della storia e della cultura europea e quindi una solida mentalità aperta alla condizione di Europa unita.

L’idea iniziale nasce da un confronto e una condivisione di ideali fra l’allora decano della Collegiata di Arco, mons. Luigi Flaim, e il pastore protestante di Arco, p. Franz Otto Zanfrini, e dal loro incontro con il Mo. Peter Braschkat, direttore d’orchestra e docente dell’Accademia di Mannheim.

I quali pensarono di realizzare insieme una manifestazione che attraverso l’universale linguaggio della musica potesse costituire un’occasione di dialogo e di incontro fra diverse nazioni, per sottolineare i comuni elementi culturali e sociali e favorire una mentalità europeista.

Il festival ha avuto la sua prima edizione in occasione della Pasqua del 1974: sostenere un’idea di Europa e lavorare per la creazione di una cultura condivisa e per la formazione di una vera e propria mentalità europea, coinvolgendo sia i cittadini di Arco e dell’Alto Garda sia gli ospiti presenti sul territorio, a quel tempo era certamente un’idea molto ambiziosa ed elevata.

Da subito, Arco era sembrato il luogo giusto per proporre questo progetto, in considerazione del suo importante passato di città ospitale, di luogo di incontro del jet-set internazionale nello straordinario momento fra la fine dell’Ottocento e la Prima guerra mondiale.

I concerti principali sono ospitati al Casinò municipale di Arco, nel bellissimo salone delle feste, costruito proprio come luogo di incontro della società multietnica e multinazionale del periodo del Kurort; a questo si aggiungono gli eventi fissi programmati (fin dalla prima edizione) nella bella chiesa evangelica di Arco, l’unica dedicata al culto protestante esistente in Trentino (ora dipendente dalla comunità evangelica di Merano) e interessante esempio di stile neogotico, e nella cattolica chiesa Collegiata, imponente monumento seicentesco della città.

Nel corso del tempo si sono aggiunti poi eventi diversi che coinvolgono tutte le frazioni di Arco.

La scelta dei luoghi è studiata per far conoscere alcuni dei siti locali più interessanti dal punto di vista monumentale, soprattutto in considerazione della importante presenza turistica che il territorio altogardesano può vantare durante il periodo pasquale, ma anche per valorizzare alcuni aspetti peculiari della storia del Trentino e di Arco, città di cura invernale fra le più rinomate e luogo di residenza per innumerevoli persone delle più varie nazionalità europee.

Fin dalla prima edizione la direzione artistica è stata affidata al Mo. Peter Braschkat, cittadino onorario della città di Arco proprio per la sua attenzione e la sua generosità nel portare avanti, anno dopo anno, questo importantissimo festival. A ogni edizione egli compone una orchestra di musicisti di fama internazionale provenienti da tutta Europa (in particolare Germania, Austria, Italia e Svizzera) con una attenzione speciale dedicata ai giovani talenti trentini, che poi, molto spesso, sono invitati a suonare all’estero presso orchestre e teatri europei.

Agli appuntamenti che vedono protagonista l’orchestra della Pasqua Musicale Arcense, si aggiungono poi altre formazioni e un invito speciale è fatto ogni anno alle realtà musicali del territorio, a partire dal Conservatorio e dalla Scuola musicale attivi in Alto Garda, che puntualmente propongono programmi di grande interesse.

Il programma

11 aprile 2019, ore 20,45

Chiesa Collegiata, Arco

Magdalene College Choir – Cambridge UK

La musica sacra di repertorio inglese

13 aprile 2019, ore 20,45

Salone delle Feste del Casinò municipale, Arco

Camerata Musicale Città di Arco e Coro Incantiamo

Concerto pasquale per soli, coro e orchestra

14 aprile 2019, ore 20,45

Chiesa dell’Addolorata, Bolognano

Ensemble Vocale Nicolò d’Arco

e Gruppo strumentale Cappella Benacensis

in concerto

16 aprile 2019, ore 20,45

Chiesa di S. Giacomo Maggiore, Vigne

Conservatorio F.A. Bonporti di Trento e Riva del Garda

Il pianto di Maria

18 aprile 2019, ore 20,45

Palazzo dei Panni, Arco

Rastrelli Cello Quartet (RUS) in concerto

19 aprile 2019, ore 16,00

Chiesa evangelica della Trinità, Arco

Celebrazione ecumenica della Passione

con i Solisti della Pasqua Musicale Arcense

20 aprile 2019, ore 20,45

Salone delle Feste del Casinò municipale, Arco

Orchestra della Pasqua Musicale Arcense in concerto

21 aprile 2019, ore 21.15

Chiesa Collegiata, Arco

Orchestra della Pasqua Musicale Arcense

e Laboratorio Musicale di Ravina

Concerto di Pasqua

22 aprile 2019, ore 17.00

Salone delle Feste del Casinò municipale, Arco

Orchestra fisarmoniche Citta’ di Arco

Concerto di Pasquetta

24 aprile 2019, ore 20.45

Chiesa dell’Addolorata, Bolognano

Conservatorio Luca Marenzio, Brescia Sacred Jazz

(una messa in chiave jazz con musiche di Duke Ellington e Mary Lou Williams)

25 aprile 2019, ore 20.45

Chiesa Evangelica della Trinità, Arco

Conservatorio F.A. Bonporti

Lucenti suoni d’ottoni tra passato e presente

26 aprile 2019, ore 20,45

Chiesa Collegiata, Arco

Corale Via Pacis

Musica sulla via della pace

3 maggio 2019, ore 20.45

Chiesa Evangelica della Trinità, Arco

Ensemble Arco Antiqua

Jan Batista Runcher

4 maggio 2019, 20.45

Salone delle Feste del Casinò Municipale, Arco

Coro Anzolim de la Tor

Carmina Burana

5 maggio 2019, ore 20,45

Santuario S. Maria alle Grazie, Arco

Orchestra d’Archi della SMAG – Scuola Musicale Alto Garda

in concerto

appuntamento fuori programma: 10 maggio 2019, ore 20,45

Salone delle Feste del Casinò Municipale, Arco

Fanfara della Guardia Nazionale del Castello di Praga in concerto

Evento in collaborazione con l’associazione culturale Amici della Boemia e della Moravia di Ledro