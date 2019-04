La scalinata del dissenso: Pietramurata furibonda con il Sindaco Fravezzi

Vittorio Fravezzi ex senatore del centro sinistra in quota Upt, è il sindaco di Dro col quale i residenti di Pietramurata hanno inutilmente provato a stabilire un contatto.

Ben pochi nella frazione condividono l’opera in corso di realizzazione del costo di più di 30 mila euro che in una piccola realtà come questa, sarebbero potuti essere investiti in modo molto più utile per la comunità.

In discussione è una scalinata di alcune decine di scalini.

Ma se ne ipotizzano ben più di cento, che collegheranno via delle Fratte col punto più elevato della pista ciclabile realizzato per esaltarne le bellezze panoramiche.

Peccato che questa scalinata sia barrierata e non agibile non solo ai portatori di handicap, ma anche alle mamme con i passeggini e agli anziani.

I residenti hanno reso pubblica la loro dettagliata posizione contraria, con un documento che riportiamo integralmente.

Identificazione luogo:

PP.FF. 3116/58 di proprietà comunale, – frazionamento approvato dall’Ufficio Catastale con n. 457/2013 – di mq. 520, la larghezza di ml.6,00, la lunghezza media di ml. 86,60 circa.

Cosa si vuole costruire:

Su di essa è in essere una convenzione, stipulata con l’impresa Edilchiarani di Chiarani Cristian in data 03/04/2015 di Rep. nr. 885, con la quale l’Amministrazione commissiona la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra la via delle Fratte con il c.d. dosso del Carneval per la realizzazione del progetto, approvato con la concessione edilizia n. 6912015 di data 20 aprile 2015, per il quale non si intravede una primaria necessità per la comunità.

L’impegno di spesa per la realizzazione dell’intero progetto da parte del privato ammonta a € 31.311,61, comprensivi degli oneri di sicurezza, e si conferma la fattibilità e l’opportunità di realizzare gli interventi previsti nel corso del 2016 per i motivi suesposti.

Importo che nasce da una compensazione di oneri di urbanizzazione, guarda caso, della stessa impresa Edilchiarani che, con ritardo incommensurabile, ora deve realizzare i lavori.

Precedente pericoloso che potrebbe innescare pretese analoghe da parte di altre imprese operanti sul territorio comunale.

Osservazioni:

Si fa osservare che la realizzazione per la comunità presenta un ridotto godimento in particolare si pone in evidenza la non fruibilità da parte di persone svantaggiate o mamme con al seguito un passeggino;

La domanda che i residenti della frazione di Pietramurata si pongono è la seguente:

Ma l’Amministrazione comunale proprio non trovava di meglio dove investire quella somma di Euro 31.311,61.?