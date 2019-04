La Comunità della Val di Non cerca un collaboratore per le attività culturali

La Comunità della Val di Non ha pubblicato un avviso nel quale comunica che intende procedere al conferimento di un incarico di collaborazione nell’ambito delle attività culturali sovracomunali.

Il collaboratore, il cui contratto partirà il 29 aprile prossimo e sarà valido fino al 31 dicembre, lavorerà a Casa de Gentili, sede del Centro Culturale d’Anaunia, e percepirà un compenso lordo di 10.800 euro, comprensivo degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi posti dalla legge a carico del percipiente ed Iva se dovuta.

Sarà inoltre tenuto a garantire la propria presenza a Casa de Gentili per almeno 18 ore settimanali, nonché in occasione degli eventi programmati, anche nelle giornate di sabato e nelle giornate festive, o anche in orario serale.

Pubblicità Pubblicità

L’attività prevista è piuttosto variegata e comprende la collaborazione con il responsabile del Servizio Istruzione per la verifica delle attività progettuali e del budget assegnato, oltre alla progettazione e realizzazione delle attività programmate dalla Comunità per l’anno 2019 a Casa de Gentili in accordo con gli altri soggetti della rete culturale (Provincia – Comune di Sanzeno – Azienda per il Turismo – BIM dell’Adige – Associazione G.B. Lampi). In particolare la programmazione prevede attività di comunicazione con diversi mezzi e tre percorsi espositivi.

Sarà compito del collaboratore, poi, occuparsi dell’attività di coordinamento delle iniziative del Centro Culturale d’Anaunia, tra cui la pubblicazione di ricerche e opuscoli, la realizzazione di testi e comunicati stampa, nonché pubblicazione di cataloghi, volumi, video, eventi e attività comunicate dai partner del Centro, sui social e sul sito del Centro Culturale d’Anaunia, la supervisione del calendario degli eventi presente sul sito.

Dovrà inoltre curare la presentazione di un catalogo aggiornato delle pubblicazioni sulla Val di non in formato adatto alla pubblicazione sul sito del Centro Culturale d’Anaunia.

Possono presentare domanda coloro che sono in possesso della laurea triennale appartenente a una delle seguenti classi: L01 Beni culturali – L03 Discipline delle Arti figurative – L42 Storia – L43 Conservazione e restauro beni culturali.

Per la partecipazione alla selezione è necessario compilare la domanda di ammissione, scaricabile dal sito istituzionale della Comunità di Valle, allegando un curriculum in formato standard europeo, con specifico riferimento alla posizione.

La documentazione dovrà pervenire in Comunità entro le 16.30 di lunedì prossimo, 15 aprile 2019, e potrà essere consegnata a mano all’ufficio Protocollo della Comunità, trasmessa tramite Raccomandata postale con avviso di ricevimento all’indirizzo Servizio Istruzione Comunità della Val di Non Via C.A. Pilati, 17 – 38023 CLES (Tn), oppure trasmessa tramite il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: presidenza@pec.comunitavaldinon.tn.it.

L’elenco finale di merito sarà formulato sulla base del punteggio complessivo ottenuto nella valutazione dei curricula, a cui saranno attribuiti massimo 80 punti per l’esperienza personale e massimo 20 punti per la formazione.

Non saranno considerati coloro che raggiungeranno un punteggio inferiore a 30 punti nell’esperienza professionale. Colui/lei che risulterà primo graduato/a, verrà tempestivamente contattato/a dalla Comunità per il conferimento dell’incarico che verrà formalizzato mediante apposito disciplinare.

La Comunità si riserva comunque la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico in caso nessuno raggiungesse il punteggio minimo.

In caso di rinuncia di uno o più candidati (che deve essere comunicata per iscritto) o irreperibilità del candidato stesso, si provvederà a scorrere l’elenco finale di merito per assegnare l’incarico.

L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito istituzionale della Comunità ( www.comunitavaldinon.tn.it) alla sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti.

L’avviso completo relativo alla selezione è pubblicato sul sito istituzionale della Comunità della Val di Non www.comunitavaldinon.tn.it (albo telematico e news).

Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti al Responsabile del Servizio Istruzione – dott.ssa Nadia Rampin (tel. 0463/601615 – e-mail: nadia.rampin@comunitavaldinon.tn.it) in qualità di Responsabile del procedimento.