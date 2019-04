Elezioni Terre dell’Adige, Moscon: «Essere vicino al governo provinciale sarà valore aggiunto per nuovo Sindaco »

Andrea Moscon ex consigliere comunale e ex membro della comunità di valle Rotaliana – Konisberg, interviene sulle prossime elezioni che il 26 maggio vedranno i residenti di Terre dell’Adige – il nuovo comune creato con la fusione delle amministrazioni di Nave San Rocco e Zambana – eleggere il loro sindaco.

I candidati saranno l’attuale sindaco di Zambana Tasin e Roncador presidente di una cooperativa agricola e ed ex vicesindaco di Nave San Rocco.

Ad Andrea Moscon abbiamo chiesto la temperatura della comunità, delle previsioni, e quali sono gli equilibri politici del nuovo comune rotaliano

Sarà una bella sfida?

“Certamente. I due candidati dovranno essere bravi a pescare nell’associazionismo e nel volontariato spina dorsale di entrambe le comunità e nel comprendere le difficoltà e le aspettative del mondo agricolo, trovando i giusti equilibri di collaborazione con gli usi civici. Foreste e agricoltura: saranno assessorati pesantissimi. Per quanto riguarda l’esito finale della consultazione il pronostico non è facile senza conoscere ancora il numero delle liste e i candidati, ma esiste un elemento che non va sottovalutato che è la disinformazione su come si vota. Penso ad esempio come possibile errore dell’elettore, al voto disgiunto considerando la presenza di una coalizione di liste, novità a queste latitudini che porterebbe all’annullamento della scheda. Inoltre oltre alla scheda per le amministrative all’elettore ne verranno consegnate altre per le elezioni europee e suppletive creando ulteriore incertezze”.

E’ possibile una sorta di exit pool?

“ Siamo nel periodo del toto-nomi ma sono in molti a percepire che le aspettative per molti candidati non saranno solo quelle di ricoprire la carica di consigliere ma quella di assessore e chi sarà eletto sindaco dovrà essere bravo a non scontentare nessuno tenendo conto oltre che al volere popolare e alle competenze personali anche l’equa rappresentatività dei due paesi”.

Si ipotizza che Nave San Rocco dopo le elezioni, possa diventare una frazione di Zambana….

“E’ una convinzione che in paese hanno in molti. Zambana gode di un bilancio comunale ricco e di una popolazione più numerosa, fattori che incideranno sicuramente sulla leadership territoriale. La fusione se doveva essere fatta come ci hanno raccontato, sarebbe dovuta essere pensata anche con Lavis o Mezzolombardo. Questo avrebbe portato sicuri benefici fiscali e più servizi ai cittadini”.

In questo caso però, i paesi di Nave San Rocco e Zambana sarebbero diventati a loro volta frazioni di Mezzolombardo o Lavis?

“ Quando ero in consiglio comunale insieme al mio gruppo presentammo una mozione che prevedeva la fusione con Zambana e Lavis. Per equiparare i ruoli inserimmo nel documento il voto ponderato cioè ogni comune aveva il suo peso nelle decisioni”.

Che risultato ipotizza per la Lega?

“Sono curioso di vedere quale peso elettorale potrà avere e se riuscirà a confermare il trend nazionale e provinciale. Sicuramente le partite più grandi per un amministrazione si giocano a Trento e avere interlocutori vicini al governo provinciale può essere un valore aggiunto per chi amministra”.

Quali possono essere le criticità del nuovo Comune?

“ Viabilità e spazi pubblici. I due paesi viaggiano a velocità diverse e questo comporta distinte esigenze da parte dei cittadini. Sarebbe bello un consiglio comunale itinerante fra i due paesi in base agli argomenti trattati”.