Dopo Esino Lario l’Italia mette in vendita anche le proprie isole

Nonostante il meteo non sia stato clemente durante tutto lo scorso fine settimana, il primo weekend di aprile ha saputo riservare delle belle sorprese.

Se siete appassionati di Medioevo o di strutture Medievali e avete occasione di trovarvi in zona Biella, in Piemonte, non posso fare a meno di consigliare una visita al Ricetto di Candelo, uno degli esempi di questo tipo di costruzioni meglio conservati d’Europa.

Il Ricetto, che si presuppone essere stato costruito tra il XIII ed il XIV secolo, è una struttura fortificata medievale che serviva ad accumulare i beni di prima necessità all’interno di un paese e che fungeva da rifugio per la popolazione in caso di attacchi nemici.

Il Ricetto di Candelo ha la forma di un pentagono e ricopre una superficie di circa 13.000mq grazie alle oltre 200 cellule (=edifici) che lo compongono. A differenza di altri, non è mai stato abitato in maniera stabile, ma le sue ottime condizioni sono state spesso oggetto di studi storici e architettonici. L’unica abitazione che è stata occupata è la cosiddetta casa del Principe, una torre fortificata voluta da Sebastiano Ferrero, il feudatario della zona alla fine del 1400.

Per entrare in questa struttura è necessario passare attraverso una torre dalla pianta quadrangolare, detta Torre Porta, dotata di due aperture: una per i pedoni e una per i carri che, all’epoca, venivano chiuse con dei pesanti ponti levatoi. Dopo essere entrati, alla sinistra, è possibile vedere il palazzo comunale di Candelo, costruito nel 1819 in stile neoclassico, in evidente contrasto con tutto il complesso del Ricetto.

Camminare nel labirinto di vie, chiamate con il termine francese rue, del Ricetto di Candelo è come tornare indietro di 800 anni. Il tempo sembra essersi fermato. Gli unici segni dell’intervento dell’uomo, oltre alle dovute ristrutturazioni ad alcune cellule, sono i rari lampioni che, non appena cala la sera, iniziano ad accendersi facendo diradare la leggera nebbiolina che nelle giornate umide e cupe avvolge le stradine gettando un’aura di mistero sui passanti.

Dalle mura è possibile soffermarsi ad ammirare il paesaggio: grazie alla sua posizione tattica, è infatti possibile avere una vista incredibile su tutta la zona circostante e verso le prealpi biellesi.

La Pro Loco di Candelo offre la possibilità di visitare ed esplorare gli aspetti meno conosciuti del borgo tramite visite guidate e laboratori didattici per gruppi e scolaresche.

Il calendario degli eventi organizzati in questa struttura varia ogni mese ed è piuttosto fitto. Non mancano degustazioni di vini, concerti e mercati di prodotti tipici.

Le cellule, non essendo abitabili, vengono utilizzate dai proprietari come centro di attività enogastronomiche e laboratori di artigianato in cui è possibile ammirare delle botteghe d’arte, macine e botti per il vino ristrutturati a dovere.

Tra le principali attrazioni, inoltre, ci sono: il Museo del paesaggio naturale e storico della vitivinicoltura; il Piccolo Museo delle cose di Cucina e Pasticceria; la Sala delle cerimonie; Archivio storico; le cantine dell’Ecomuseo della vitivinicoltura ed il Centro documentazione dei Ricetti in Europa.

Mentre si cammina per le rue, a colpire è soprattutto il silenzio: certo, non manca il chiacchiericcio delle persone che affollano le strade o i suoni di qualche artista appostato tra le vie, ma ad essere particolarmente evidente è soprattutto la mancanza di inquinamento acustico dato da auto e locali. Le mura che circondano quest’area sembrano gettare i turisti in un mondo parallelo, isolato dal presente, accrescendo ulteriormente il fascino medievale della zona.

I prossimi eventi in calendario al ricetto di Candelo sono: “Primavera al Ricetto – Tra Sapori e Colori” il 25-26-27-28 aprile ed l’1-4-5 maggio; “Vinincontro al Ricetto” il 13-14-15 settembre; “Fumetti al Ricetto” il 12 ottobre e “Il Borgo di Babbo Natale” il 23-24-30 novembre e l’1-7-8-14-15 dicembre.