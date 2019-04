Ala: si intesta fittiziamente numerosi veicoli, denunciato un cittadino rumeno

E’ mancato ieri all’età di 61 anni Danilo Angelini.

Consigliere nella circoscrizione Centro, politico onesto e autista privato, Danilo lascia la moglie Rosi e i figli Stefano e Sandra, dopo un anno e mezzo di battaglia contro una terribile malattia.

Persona battagliera che spesso ha messo in difficoltà alla giunta Valduga, si è speso politicamente con una serie di mozioni sulla sicurezza nel centro storico e quelle sulla viabilità.

Pubblicità Pubblicità

Era legato da sempre ai valori ed all’ideologia di una Destra che forse ora non esiste nemmeno più

«Ho perso un amico ieri, – scrive l’amico Guerrino Soini – uno di quelli veri con i quali non servono tante parole ma con i quali ci si intende con poco. Danilo era un uomo ruvido negli atteggiamenti, rigoroso, sempre disponibile, però, quando c’era bisogno. Con lui mi ha legato un’amicizia fatta di una comune visione sociopolitica, di un badare più alla sostanza dei fatti piuttosto che agli inutili fronzoli ai quai ci hanno abituato i fatti recenti relativi agli umani rapporti in politica e fuori dalla politica. Con lui, Maria ( sua moglie, conosciuta da tutti come Rosy ) e mia moglie Franca avevamo un feelig particolare dal quale emergeva un Danilo diverso, più dolce, un uomo con il quale si poteva parlare di tutto poiché nel corso degli anni aveva maturato una solida cultura stringendo legami che a prima vista parevano inesistenti. E’ una perdita importante per me, di quelle che lasciano il segno. Buon viaggio Danilo».

Struggente anche il ricordo di Piergiorgio Plotegher, suo mentore politico

«Danilo Angelini era malato da tempo, – afferma plotegher – Commissario del locale Circolo di Fratelli d’Italia, si era dimesso da poco proprio a causa dall’aggravarsi della sua malattia. A lui mi legava un’amicizia che datava dagli anni ’60, si è sempre interessato di politica pur essendo entrato a farne parte attiva solamente negli ultimi anni.. Era uno della vecchia guardia, duro nella battaglia politica ma assolutamente corretto con tutti, di carattere spigoloso era stimato da amici ed avversari proprio per la sua coerenza e per il suo tener sempre fede alla parola data. Ideologicamente apparteneva alla Destra Sociale ed a questa faceva riferimento, nella sostanza, nei suoi pochi ma efficaci interventi nel Consiglio Circoscrizionale nel quale era stato eletto dove, assieme a me, era impegnato nel dar filo da torcere alla giunta Valduga. Ha affrontato la sua malattia da combattente, qual era, mantenendo sino alla fine la certezza della guarigione che, purtroppo, non c’è stata».

Il funerale si terrà giovedì 16 aprile al cimitero di San Marco.