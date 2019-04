A Denno un nuovo sportello per la gestione dei rifiuti della Bassa Val di Non

Tra le novità 2019 del Servizio Tia – Gestione rifiuti solidi urbani, l’amministrazione della Comunità della Val di Non ha ritenuto opportuno integrare il servizio alle utenze prevedendo l’apertura di un nuovo sportello periferico per i cittadini della Bassa Val di Non.

A partire dal mese di maggio, nella sede comunale di Denno, sarà infatti attivo uno sportello Tia, aperto in via sperimentale ogni mercoledì, per permettere al pubblico di comunicare qualsiasi variazione (attivazioni, subentri, cessazioni, modifiche catastali, superfici, ecc.), nonché per la consegna o sostituzione delle attrezzature per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani.

Per queste comunicazioni e per tutte le informazioni utili, i cittadini potranno recarsi direttamente allo sportello periferico di Denno, aperto in Comune, tutti i mercoledì dalle 8.30 alle 12 a partire da mercoledì 8 maggio.

Pubblicità Pubblicità