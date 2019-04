A Mollaro torna Fiorinda, la festa dei meli in fiore della Val di Non

A Mollaro sta per sbocciare la primavera: è tutto pronto per la 6a edizione di “Fiorinda”, la festa della fioritura dei meli in Val di Non che sabato e domenica prossimi, 13 e 14 aprile, colorerà il borgo noneso di profumi e tradizioni del territorio.

“Fiorinda” è infatti una vetrina della cultura, dell’enogastronomia e della frutticoltura che rendono unica la valle trentina della mela DOP con un occhio di riguardo all’ambiente e alla famiglia.

Ad aprile la Val di Non sembra esplodere di una gioia incontenibile per l’arrivo della bella stagione: una gioia che si manifesta in una miriade di bianchi boccioli che, come per incanto, trasformano in uno sconfinato velo di sposa l’intero profilo della vallata.

Dopo un anno di pausa nel 2018, “Fiorinda” torna quindi per la sua sesta edizione con tante novità e un programma ricco di iniziative.

A Mollaro, nel Comune di Predaia, non mancheranno gli appuntamenti che fin dall’esordio hanno riscontrato il maggiore interesse del pubblico come gli stand enogastronomici, il mercato florovivaistico e dei prodotti tipici, le passeggiate e le degustazioni curate dall’associazione “Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole”.

Ma ci saranno anche tante novità con le quali la Pro loco di Taio intende stupire i numerosi ospiti. I primi a rimanere entusiasti della festa saranno sicuramente i bambini, a cui saranno dedicate due aree tematiche con giochi, laboratori e animazioni curati da esperti educatori. Ci saranno anche gite tra i meli in fiore a cavallo, in carrozza oppure in bicicletta con la Scuola di Ciclismo Fuoristrada Val di Non e Sole.

Anche gli adulti troveranno lo spazio per dedicarsi ai laboratori floreali, potranno imparare le tecniche di cura del verde e cimentarsi in attività didattiche.

Protagonista della festa, neanche a dirlo, sarà la mela. Non solo perché buona parte delle iniziative si svolgeranno tra i meleti in fiore, ma anche grazie alla collaborazione con “Melinda”, che aprirà agli ospiti le porte delle sale di lavorazione di MondoMelinda e alzerà il sipario del “Golden Theatre”, lo spazio multimediale in cui immergersi virtualmente nell’universo sotterraneo delle celle ipogee scavate nella roccia dolomitica.

Per il 2019 è previsto anche il ritorno di “Fior di luce”: in collaborazione con Dolomiti Edison Energia verranno proposte visite guidate alla Diga di Santa Giustina e alla Centrale Idroelettrica di Taio.

Non mancheranno neppure le iniziative artistiche e culturali che faranno da cornice alla festa. Il borgo di Mollaro sarà animato dalle passeggiate artistico/culturali organizzate dall’associazione “Anastasia Val di Non”, mentre il Castello di Mollaro vedrà la riscoperta dei lavori di una volta con l’animazione dal vivo del gruppo Charta della Regola. Saranno presenti installazioni di opere permanenti realizzate da artisti locali e non, e sono previste anche realizzazioni dal vivo di opere in legno.

L’enogastronomia e i prodotti a km 0 soddisferanno poi i palati di tutti i visitatori. Gli stand gastronomici proporranno i gustosi piatti della tradizione trentina (tortei di patate, canederli, carne salada) e il mercato espositivo, realizzato in collaborazione con l’associazione Strada della Mela e dei Sapori, vedrà la presenza dei migliori produttori del territorio con le loro delizie (salumi, formaggi, vini, piante officinali, miele).

Il profumo di primavera è già nell’aria, la fioritura dei meli sta per esplodere e Fiorinda si prepara a vivere un weekend da ricordare tra boccioli bianchi, sapori del territorio e tanta voglia di stare insieme.