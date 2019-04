Il folle sorpasso sulla Statale della Valsugana. Il video

«Con riferimento ai lavori della messa in sicurezza dello svincolo che dalla SS 47 della Valsugana permette di raggiungere la frazione e la parte est dell’abitato di Levico, intendo ricordare che è da anni che seguo con interesse la vicenda, facendomi portavoce delle istanze degli abitanti della frazione di Barco».

Inizia così la nota del consigliere provinciale Roberto Paccher nel merito dei lavori tanto attesi sulle messa in sicurezza dello svincolo della Statale 47.

Lo stesso Paccher nei giorni scorsi, si è interfacciato con il Servizio lavori pubblici della Provincia, che ha confermato come, per questi lavori (il cui impegno finanziario è di circa 600.000 euro, con 340.000 euro di lavori dati in appalto), siano state avviate le procedure di appalto, a breve sarà pubblicato il bando e – presumibilmente – i lavori inizieranno entro l’estate.

«Ragion per cui, – aggiunge Paccher – a seguito degli articoli apparsi sulla stampa in questi giorni, sottolineo non solo che non c’è nessun «congelamento» dei lavori in oggetto, ma che essi anzi saranno portati a termine, prevedendo anche la realizzazione – per cui mi spendo da anni e per la quale avevo predisposto una apposita question time, ottenendo conferme da parte del Presidente Fugatti – di un accesso in direzione Padova che agevoli gli abitanti di Barco rispetto al tortuoso percorso cui fino ad oggi sono stati costretti».

