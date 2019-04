Chirurgia pediatrica dell’ospedale di Trento: è Enrico Ciardini il nuovo direttore

Il direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, Paolo Bordon, ha nominato oggi Enrico Ciardini alla guida dell’Unità operativa di chirurgia pediatrica dell’ospedale Santa Chiara di Trento.

Il professionista, è stato scelto in seguito all’esito del colloquio selettivo che, insieme al curriculum professionale e alle competenze organizzative e gestionali maturate, gli hanno valso il giudizio di ottimo nella graduatoria di merito. L’incarico avrà durata quinquennale.

Enrico Ciardini è nato a Livorno il 18 dicembre 1964.

Pubblicità Pubblicità

Si è laureato nel 1990 in medicina e chirurgia all’Università degli studi di Pisa dove, nel 1995, si è specializzato in urologia.

Nel 2000 ha conseguito la specializzazione in chirurgia pediatrica all’Università degli studi di Siena.

Ha lavorato per tre anni come specialista in urologia all’l’Asl 6 di Livorno e dal 2003 lavora all’Azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze dove, da febbraio 2017, è responsabile della struttura semplice «Chirurgia d’urgenza».

Il professionista ha svolto attività didattica nel Master in infermieristica in area pediatrica all’Università degli studi di Firenze.

Svolge incarichi di consulenza in altre strutture ospedaliere della rete toscana e ha all’attivo una casistica operatoria ottima e completa nell’ambito della chirurgia pediatrica e una buona e continua produzione scientifica