Abruzzo, 10 anni dopo. L’abbraccio dei trentini nei luoghi del sisma

La pioggia intensa caduta nei giorni scorsi ha colpito duramente l’Altopiano della Vigolana.

Dall’alta Val Cestara sono scivolati a valle fango e detriti, ma fortunatamente nessun danno a cose e persone.

Sul bacino del rio Scanuppia sono in programma interventi complessi per la messa in sicurezza dell’area.

Costo totale dei lavori 900 mila euro.

Gli interventi riguardano la realizzazione di una prima piazza di deposito in prossimità della strada forestale “Piani Longhi“, e la costruzione di una biglia filtrante con annessa piazza di deposito allo sbocco della forra torrentizia in Val d’Adige.

Scendendo verso il fondovalle è in programma l’allargamento dell’alveo lungo il conoide e l’apertura di una strada parallela al corso d’acqua che salendo da Via Nazionale consenta di raggiungere la piazza di deposito.

Per ultimo è previsto il rifacimento e l’ampliamento di due tombini di attraversamento della strada comunale in località “I Grezzi” e della via Nazionale.

Per quanto riguarda la messa in sicurezza del rio Stanghet (costo 300 mila euro) sono previste la realizzazione di una piazza di deposito nell’area “Calcara“, la riparazione delle briglie danneggiate e la costruzione di un’altra piazza di deposito in via Nazionale.