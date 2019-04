Il Passo del Tonale attende i big dello scialpinismo mondiale per la 7ma edizione dell’Adamello Ski Raid

Puntuale come la primavera, anche quest’anno a Cles non poteva mancare la “Giornata ecologica”.

La Pro Loco di Cles in collaborazione con il Comune di Cles e la Comunità della Val di Non, che insieme hanno organizzato questo evento, stanno cercando volontari e volenterosi disposti a regalare il proprio tempo lavorando una domenica mattina per ripulire paese, parchi e circondario dai rifiuti lasciati in giro da chi proprio ecologico non è.

Il ritrovo sarà domenica 7 aprile ad ore 8,00 davanti al Palazzo Assessorile; le attrezzature saranno messe a disposizione dal Comune e dalla Comunità della Val di Non.

Pubblicità Pubblicità

I rifiuti raccolti saranno portati presso il Centro Raccolta Materiali a cura degli operai del Comune.

Alle 12,30 pranzo tutti insieme cucinato dagli alpini del Gruppo Ana di Cles e gentilmente offerto dal Comune a tutti i partecipanti.

In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

Si presenteranno sicuramente parecchi volontari, come sempre i clesiani parteciperanno numerosi alla giornata ecologica per trascorrere insieme alcune ore in allegria unendo l’utile al dilettevole.

Iscrizioni ed informazioni presso la Pro Loco, tel. 0463/421376