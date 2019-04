“Viaggio in Africa” – L’esperienza del gemellaggio con Chake Chake in Tanzania venerdì 5 a Mechel

Venerdì 5 aprile ad ore 20,30 nella Sala Civica P. Emilio Springhetti a Mechel di Cles, verrà presentato “Viaggio in Africa”, il racconto dell’eseperienza in Tanzania sulle orme del parassitologo clesiano Ivo de Carneri e di Baba Camillo.

In occasione del 25° anniversario della morte del Professor Ivo de Carneri, l’Amministrazione Comunale si è recata in Tanzania alla Missione di Kipengere e sull’Isola di Pemba, dove, il 18 settembre 2018, è stato firmato il nuovo gemellaggio con il Distretto di Chake Chake.

Ad illustrare il gemellaggio, insieme ad alcuni dei partecipanti a questo viaggio, saranno presenti: il Sindaco di Cles Ruggero Mucchi, l’Assessore alle Politiche Sociali ed Istruzione Cristina Marchesotti, Michelangelo Carozzi con il Dr. Andrea Graiff della Fondazione Ivo de Carneri, i Consiglieri Comunali Fabrizio Leonardi e Mario Meggio.

Pubblicità Pubblicità

Il Professor Ivo del Carneri, nato a Cles nel 1927 e scomparso a Milano nel 1993, si recò nel 1988 nell’Isola di Pemba cooperando con il programma istituito dal Ministero degli Esteri Italiano per il controllo della schistosomiasi genitoruriana; in veste di esperto si occupò di istruire il personale sanitario locale, e della costruzione di una struttura dedicata alla prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie parassitologiche.

In seguito alla scomparsa del Professore, per volere della sua famiglia, nel 1994 nacque la “Fondazione Ivo de Carneri” che, senza scopo di lucro, promuove e sostiene la lotta contro le malattie parassitologiche nei paesi in via di sviluppo ed incrementa gli studi di parassitologia per quanto attiene ai risvolti sociali delle stesse.

Nel 2004 il Dr. Andrea Graiff, patrocinato dal Centro Pro Cultura Studi Nonesi, gli dedica un libro: “Ivo de Carneri: la passione di vivere, un uomo di scienza e le sue radici”.