Banca Etruria: Contestata la truffa per 21 milioni al finanziere trentino Alberto Rigotti

Qualcosa si muove per il crac di Banca Etruria: sono infatti 80 gli immobili sequestrati a 16 imputati ed è ben di 44 milioni la richiesta di danni agli ex consiglieri di amministrazione e revisori della banca toscana.

Tra loro, anche il finanziere trentino Alberto Rigotti.

Rigotti, considerato tra i primi risarcitori (a lui sono stati richiesti ben 21 dei 44 milioni totali), sarebbe infatti stato membro del cda dell’istituto dall’inizio degli anni 200 fino al 2009.

Le sue società, oggi fallite, tra le quali alcune con sede in Lussemburgo, erano state finanziate da Etruria per ben 20 milioni in cambio, pare, del voto favorevole del trentino in consiglio di amministrazione per il complesso avvicendamento fra l’allora presidente Elio Faralli e il suo successore Giuseppe Fornasari.

E sono in tutto 25 i soggetti che da oggi, insieme a lui, andranno a processo.

Un sequestro del valore di qualche decina di milioni, quello ordinato dal tribunale di Arezzo, che servirà in parte a prevenire la vendita dei beni immobili da parte degli imputati e per il resto a risarcire chi è stato truffato.

Gli immobili, che restano per il momento nella disponibilità dei proprietari ai quali ne è vietata però la vendita, si trovano sparsi in Toscana ma anche in Lombardia (Milano e Valtellina), A Roma, in Umbria e in Calabria.

Tra gli altri imputati colpiti dal provvedimento del sequestro conservativo anche l’ex presidente di Banca Etruria Lorenzo Rosi e il suo vice Giorgio Guerrini.

L’istanza del commissario liquidatore dell’ex Etruria Giuseppe Santoni, nominato a suo tempo dalla Banca d’Italia, quantifica i danni sulla base delle perdite di Etruria contestate nell’ipotesi di bancarotta semplice o bancarotta fraudolenta.