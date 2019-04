A Trento l’esposizione di incisioni di Luigi Golin, finalista di FoyEr FIIC 2018

Pomeriggio di oggi con visita guidata alla collezione permanente esposizione al Museo Diocesano.

L’appuntamento è per le 16.00 unico orario d’ingresso che comprenderà l’accompagnamento della guida.

La partecipazione è libera e non serve la prenotazione.

Pubblicità Pubblicità

Oltre alle opere in esposizione che si dividono tra XI° ed XIX° secolo, il percorso è arricchito da un suggestivo passaggio che permette di osservare dall’alto la Cattedrale di San Vigilio.

Domani sera alle 21 sempre il Museo Diocesano, ma questa volta presso la sala della Fondazione Caritro con ingresso da Via Calepina, propone il debutto in regione di Luca Caiazzo in arte “Lucariello” che è stato il fondatore del rap napoletano ed ex membro degli Almamegretta

Il suo brano più noto è “ Nuje Vulimme ‘Na Speranza” che è la canzone conclusiva delle puntate di “ Gomorra”.

Ma “ Lucariello” calca la scena da più di vent’anni ed ha avuto importanti collaborazioni con Claudio Baglioni, Ezio Bosso, Fabri Fibra e Caparezza.

Il concerto conferma l’aria di rinnovamento che si vive in questo periodo al Museo Diocesano che ha avuto il coraggio di andare “ fuori tema” ospitando la mostra “ Terra Mala – Viaggio nella terra dei fuochi” che è una denuncia sociale di quanto è successo, ma succede ancora, in Campania nell’aria compresa tra Napoli e Caserta.

Il concerto di “Lucariello” è in linea con questo nuovo impegno, perché si tratta di un cantante impegnato nel sociale, specialmente per quanto riguarda il carcere e l’ambiente.

Ha infatti prodotto l’album “ Veleno fertile” sintesi di un lavoro svolto in un laboratorio musicale destinato a studenti di età compresa tra i 14 ed i 18 anni.

Il rapper è anche impegnato in progetti che coinvolgono i ragazzi del carcere minorile di Airola in provincia di Benevento.

Nel concerto di domani sera, “ Lucariello” sarà accompagnato dalla chitarra acustica di Gennaro Porcelli, chitarrista blues di fama internazionale, nonché chitarrista di Edoardo Bennato