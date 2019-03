Terrore al Maly bar a Trento: tentata rapina a mano armata

Incontro congiunto oggi tra Comune di Trento e Provincia a villa De Mersi per un accordo che vedrà impegnate le due giunte nei prossimi mesi sui temi mobilità e politiche patrimoniali.

Grande clima di collaborazione tra il presidente Fugatti e il primo cittadino Andreatta su quello che è il piano di realizzazione dei grandi progetti urbani a cominciare dalla riqualificazione dell’area ex Atesina ma non solo.

In pianificazione anche la questione della bonifica dell’ex Sloi (strategia d’azione per la quale è atteso l’incontro del 3 aprile con il Ministero dell’Ambiente), Destra Adige e affidamento del servizio idrico e dei rifiuti.

Tre i gruppi di lavoro presto all’opera per consentire, soprattutto all’amministrazione comunale, di chiudere alcune partite importanti per la città di Trento.

L’impegno, siglato da entrambe le parti, è proprio quello di consentire al Comune il rispetto delle tempistiche di realizzazione secondo l’iter previsto prima della fine della legislatura.

La convergenza tra i due enti si concentrerà ora anche sulla necessità di mettere in cantiere il sottopasso verso Spini di Gardolo alla rotatoria con la Bermax oltre che su progetti di maggiore rilevanza come il collegamento rapido con l’area del Bondone (per la quale l’amministrazione provinciale richiederà anche la partecipazione dei privati per una politica agile della mobilità sulla strada provinciale) e l’interramento della ferrovia.

E il rispetto della tabella di marcia da parte comunale sarà sostenuta dalla Provincia anche per ciò che riguarda la variante al Prg, su cui incombe la scadenza della primavera 2020. Un’unità di intenti quindi che si esplicita anche sulla possibile gestione congiunta dei servizi pubblici: su idrico e rifiuti infatti ci si affiderà a una società in house.

E a chi fa notare con stupore il carattere particolare dell’evento il sindaco Andreatta fa notare “Bisogna andare indietro vent’anni per ritrovare un incontro tra due Giunte di colore politico diverso. Ma l’aspetto istituzionale viene prima dell’appartenenza politica. I cittadini si aspettano che le istituzioni si parlino”.

Un clima più che positivo dunque che si tasta con mano alla chiusura delle due ore di meeting al quale hanno partecipato, oltre al presidente Fugatti e ad Andreatta, anche tutti gli assessori di entrambi gli esecutivi. Tra la decina di aree tematiche sul tavolo già menzionate si sono aggiunte le partite patrimoniali alla mobilità, le società partecipate e la scuola.

Qui sono numerose le questioni da definire: tra le altre, quelle relative anche all’ex scalo Filzi, ai terreni in località San Vincenzo, ai campi sportivi in via Jedin (area Trentinello), all’ex Arcese e ad altre aree comunali in Destra Adige.

La revisione del Prg comprende l’idea di lancio di un capoluogo ecologico, accogliente e accessibile: in coerenza con la legge urbanistica provinciale del 2015, il nuovo Prg non prevede alcuna nuova zona edificabile, anzi stralcia alcune previsioni non più attuali e sostiene gli interventi sul patrimonio edilizio esistente favorendone il recupero e la riqualificazione.

Non tutti gli obiettivi potranno avere ricadute dirette sulla variante anche in considerazione dei tempi strettissimi dovuti alla prossima scadenza elettorale (la prima adozione è prevista per giugno/luglio 2019 in modo da poter adottare in via definitiva prima delle elezioni di maggio 2020).

Il nuovo Prg tenderà quindi a una significativa semplificazione e a una forte omogeneizzazione delle zone (oltre a un ridisegno su base catastale).

Scendendo nel dettaglio, per l’area della Destra Adige (ex Italcementi, Motorizzazione, Bonomelli…) sono ancora aperti alcuni interrogativi che impediscono una compiuta definizione della proposta progettuale: al centro la localizzazione del centro espositivo polifunzionale e del Cibio, il numero delle passerelle di attraversamento del fiume Adige che sarà possibile realizzare.

Si è parlato inoltre del futuro del cosiddetto Polo culturale (ex Facoltà di Lettere e dintorni): in questo senso la riconfigurazione degli spazi di ex Lettere fa parte di un’operazione complessa, riguardante tutto il quartiere, compreso il parco e gli spazi dell’ex mensa universitaria, e va a completare e potenziare le funzioni culturali/creative e di spettacolo già presenti nell’area (Centro S. Chiara, Auditorium e Teatro Cuminetti, Scuola musicale, Conservatorio, Filmfestival della Montagna, ecc.).

Non meno importante, come già menzionato, l’Ex Atesina, ovvero la riqualificazione del quartiere Solteri: l’obiettivo complessivo del progetto in questo caso è la riqualificazione dell’area con finalità pubblica.

L’Amministrazione comunale ha già stanziato a bilancio la somma di 3 milioni di euro.

E’ previsto lo sviluppo di un’area verde per una superficie complessiva di circa 11 mila mq, collegamenti (di mobilità dolce) con il quartiere, sistemazione dei volumi principali a est per la creazione di una piazza coperta di circa 3 mila mq, sistemazione dei volumi lungo il lato est per la creazione di locali di servizio a supporto della piazza, sistemazione del collegamento dall’accesso su via Marconi all’area verde.

Per la parte ad ovest dell’area si ipotizza una riconversione a funzioni di carattere sportivo: volumi interni con palestre, spogliatoi e spazi per le associazioni sportive. E’ stata richiesta alla Provincia la cessione della proprietà dell’area (ora di Trentino Trasporti) o la definizione di un accordo che consenta la realizzazione dei lavori e l’utilizzo per finalità pubbliche.