Il benzinaio di via Abetone lascia il posto a Roadhouse

Dopo Trento, anche la città di Rovereto si appresta ad accogliere la catena di ristoranti di proprietà del gruppo Cremonini.

Il benzinaio Agip di via Abetone, infatti, si sposta dall’altra parte della strada abbandonando la rotatoria di via del Garda che vedrà stabilirsi entro il prossimo autunno Roadhouse, il colosso della carne alla griglia.

“Roadhouse Restaurant è stata la prima catena di steakhouse in Italia, sviluppata dal gruppo Cremonini a partire dal 2001, che ne detiene la proprietà per l’Europa. Con gli anni si è trasformata in veri ristoranti casual dining che offrono un menu in evoluzione che va da burgers, sandwiches e salads a specialità di carne classiche o specialità dal mondo.”

Ai 135 locali e agli oltre 3500 dipendenti complessivi, quindi, si aggiungerà il locale in via di apertura a fine estate nella zona di Rovereto Sud, il secondo di questo brand che aprirà in Trentino.

“Tagli di carne selezionati e grigliati al momento, tante proposte sfiziose e di qualità, promozioni quotidiane e offerte dedicate: Roadhouse è questo ma anche tanto altro. Abbiamo scelto di essere un ristorante in cui la qualità non si assaggia solamente al tavolo ma anche nei servizi, nell’atmosfera e nelle facilities tecnologiche che ti offriamo, per questo siamo il ristorante che non c’era.“

Per gli appassionati della carne alla griglia, della salsa barbecue e di quelle pietanze dal sapore americano, l’arrivo di Roadhouse è una vera e propria manna dal cielo.

Con 500 metri quadrati, 30 dipendenti e 160 posti a sedere, aperto 7 giorni su 7 dalle 12:00 alle 14:30 e dalle 19:00 alle 23:30 con un prezzo che si aggira intorno ai 20 euro a persona ed un ghiotto menù che prevede un’ampia scelta di piatti unici a base di carne, contorni e dessert, Roadhouse sarà sicuramente una novità gradita per la Città della Quercia.