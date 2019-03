Rovereto promossa anche in America

Roberta Mattioli e i bambini vincono il terzo concorso di poesia dorsale indetto dalla biblioteca.

Quest’anno l’originale iniziativa lanciata in occasione della giornata della poesia (il 21 marzo) è stata caratterizzata dalla partecipazione di persone di generazioni del tutto diverse.

Con una classe di scuola primaria e una bimba di otto anni che sono salite sul podio.

Per partecipare al concorso bisognava comporre una “poesia dorsale“, ovvero una poesia composta dai titoli di libri.

Messi uno sopra l’altro, leggendone i dorsi si legge una poesia, un testo di senso compiuto e che trascende l’originario significato dei titoli.

In più, quest’anno si poteva partecipare anche presentando una poesia “visiva”, ovvero allestendo dei versi in forma artistica. A decretare l’esito del concorso sono stati – come nelle passate edizioni – i “like” ottenuti dalle singole poesie sulla pagina Facebook della biblioteca.

In gara, 22 poesie. La più votata, con 163 “mi piace” è stata “Una rosa dal mare”, di Roberta Mattioli. Il tema è quello sempre attuale dei migranti:

Diario di bordo / Erano ragazzi in barca / Vita dura senza meta / Nella notte vi guidano le stelle / Passo dopo passo / Giorno dopo giorno / Una via di fuga l’ultima frontiera! / Vivere non serve morire nemmeno / Come petali nel vento / Il suono di mille silenzi… E poi, ecco i bambini.

Seconda classificata è stata la piccola Micol, 8 anni, che ha ricevuto 83 like con “Il posto dei sogni“, composta proprio in biblioteca ad Ala.

Al terzo posto è arrivata la classe 2a B della scuola primaria di Serravalle, che ha trovato assieme alle maestre i libri giusti per fare una poesia durante un’ora trascorsa in biblioteca: 80 like. Quarto posto per Francesca Sembenotti, 63 like per la sua “11”.

Al quinto posto una poesia visiva, composta e costruita – in forma di piccola opera d’arte – da Paolo Piccinni; ha ricevuto 57 mi piace. La partecipazione dei bambini è stata apprezzata dalla vicesindaca di Ala, Antonella Tomasi: «Sono molto felice di questa partecipazione, la poesia è una cosa bella, ed è stimolo per i bambini a creare qualcosa di nuovo».