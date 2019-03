La Cassa Rurale Val di Non incontra le Associazioni locali

Giovedì 21 marzo, ad ore 20.30 nella Sala Polifunzionale del Centro Direzionale in via Marconi 58 a Cles, La Cassa Rurale Val di Non incontra le Associazioni.

“La forza della nostra Comunità sono le Associazioni”. Con questo slogan la Cassa Rurale Val di Non, il suo Presidente Silvio Mucchi e il Direttore Generale Massimo Pinamonti invitano tutte le Associazioni di Valle ad un importante evento.

La serata avrà come tema centrale il rapporto sinergico e cooperativo tra la Cassa Rurale e le più di 500 realtà associative con cui collabora, sia in fase di co-progettazione di iniziative, sia nel sostegno e supporto all’attività ordinaria ed ai numerosi progetti che il no-profit offre al nostro territorio.

Le Associazioni, in una terra come quella nonesa, rappresentano elementi indispensabili di un dialogo quotidiano con la Cassa Rurale. Ogni attività viene valorizzata, dallo sport, alla cultura, dai momenti di aggregazione, alla solidarietà, dalla scuola, al sociale.

Associazionismo che equivale a cooperazione: due facce di un’unica medaglia, con gli stessi valori, le medesime motivazioni e obiettivi comuni. Inoltre, grazie al rapporto di reciprocità, il no-profit cresce a fianco della propria Cassa Rurale, condividendo le diverse fasi del proprio sviluppo e interagendo con stima reciproca e collaborazione.

Una Banca, la Cassa Rurale Val di Non, a servizio delle proprie Comunità, con una rete di 26 Filiali, presenti anche nelle aree più periferiche, 10.500 Soci e più di 20.000 clienti, un modo di agire che impreziosisce e valorizza quel rapporto umano da sempre al centro dei principi del mondo cooperativo. Un rapporto di fiducia che permette alla Cassa Rurale di operare con successo da più di 120 anni.

L’incontro del 21 marzo sarà l’occasione per presentare la Cassa Rurale al mondo dell’Associazionismo, condividendo le linee strategiche che saranno attuate nei confronti di questo importante settore della società. All’incontro sarà dato spazio anche alla presentazione della neonata Fondazione Cassa Rurale Val di Non.