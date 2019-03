Bosentino protesta: «Noi cittadini di seconda categoria»

Nessun accordo con il centro destra provinciale.

A dirlo è Sunil Pellanda che quindi per le elezioni comunali di Borgo Valsugana correrà in solitaria come candidato Sindaco a capo di un polo civico.

Nel nostro articolo pubblicato due giorni fa avevamo prospettato la possibilità di un accordo fra Pellanda e il centro destra provinciale. Ora arriva però la smentita attraverso una breve nota.

Pubblicità Pubblicità

«Il gruppo guidato dal sottoscritto, – afferma Pellanda in una breve nota – dopo aver declinato l’invito da parte del centro sinistra (formato da Civitas e Upt per appoggiare la candidatura di Martina Ferrai), ha deciso di proseguire in solitaria il proprio cammino verso le elezioni comunali di Borgo Valsugana declinando pertanto anche l’invito del centro destra provinciale (formato da Lega, Agire per il Trentino e Autonomisti Popolari, in appoggio di Marika Sbetta), con il quale il vostro quotidiano aveva dato per possibile un accordo. La convinzione che ci porta a correre da soli è legata alla nostra indipendenza e alla priorità delle idee del nostro programma che da sempre è il collante di questo progetto civico».

Sunil Pellanda conferma di aver ascoltato le proposte di tutte le forze politiche che lo hanno invitato in questi mesi a dialogare con loro.

Pubblicità Pubblicità

«Ribadiamo il massimo rispetto per loro e per gli elettori che rappresentano ma affermiamo in maniera convinta e serena il nostro principio fondante: quello di raffigurare l’unica nuova vera alternativa, indipendente da ogni tipo di logica politica sedimentata nel passato. L’obiettivo primario è quello di lavorare esclusivamente per il bene della nostra comunità, dialogando con chiunque porterà idee innovative e concrete» – Conclude Pellanda

Il nuovo movimento di Sunil Pellanda in caso di grande consenso da parte degli elettori potrebbe ora diventare l’ago della bilancia per l’eventuale ballottaggio che pare ormai sicuro.