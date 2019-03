Abusivismo: sequestrata sulla statale 47 della Valsugana merce per 8.000 euro ad un marocchino senza licenza

A Pergine e frazioni mancano le strisce pedonali.

O meglio ci sono, ma non in numero sufficiente per garantire la sicurezza dei pedoni.

A muoversi sono i residenti che hanno segnalato la situazione ai referenti frazionali che a loro volta dovrebbero parlarne col sindaco; depositando delle richieste in comune anticipato anche un appello postato in Facebook per così diffondere nella maniera più ampia possibile la richiesta.

I due punti maggiormente critici sono in corrispondenza della strada per Serso e poi per quella che porta a Canezza.

In questi due punti la ciclabile è attraversata dalla strada senza segnalazioni nessun tipo.

Il più pericoloso è indubbiamente l’attraversamento dell’incrocio per Canezza che si trova su una curva, ma sembra proprio questo il problema: infatti non si potrebbero posizionare delle strisce pedonali su o in corrispondenza di una curva priva della sufficiente visibilità.

In questo caso la proposta alternativa, sarebbe quella di un semaforo anche perché in entrambi gli attraversamenti le macchine, ma in particolar modo le moto, transitano a velocità sostenute.

Curiosa la situazione di Via Regensburger dove le strisce pedonali c’erano in corrispondenza della fermata dell’autobus, ma sono state cancellate durante i lavori di rifacimento del marciapiedi, ma a cantiere concluso non sono state più ridisegnate.

In questo caso ci si trova anche in corrispondenza della fermata del pullman degli studenti e quindi il rischio è perfino superiore rispetto alle altre situazioni.

Fortunatamente non sono mai avvenuti incidenti gravi, ma di certo sono criticità che andrebbero risolte il prima possibile