«Prima di sbocciare»: la storia di un minore in difficoltà lasciato solo da giudici e assistenti sociali

Prima di sbocciare è la storia vera dell’infanzia difficile di Andrea Tore edita, nella sua seconda edizione del 2017, per i tipi di Bertelli editori – Trento.

Andrea Tore è nato ad Iglesias (Sardegna) nel 1970 ma risiede a Trento da anni.

Dietro alle storie difficili dei minori in difficoltà ci sono sempre le istituzioni: tribunali, case-famiglia, giudici, psicologi, insegnanti ed assistenti sociali che cercano solamente di «fare il bene» del minore in stato di necessità, così come ci ricorda più volte l’autore nel suo racconto; ma quante volte le istituzioni riescono realmente nel loro intento? Quante volte questi professionisti sono veramente in grado di comprendere fino in fondo le reali necessità e, soprattutto, i veri stati d’animo ed i sentimenti che albergano nei cuori dei bambini? Quante volte, infine, le istituzioni riescono a dare una risposta che sia effettivamente nell’interesse dei minori?

Questi sono gli interrogativi a cui l’autore cerca di dare una risposta raccontando la storia della sua infanzia difficile, segnata da violenze e soprusi, e dei suoi continui spostamenti da una famiglia all’altra, dovuti ai diversi affidi, «alla ricerca di un posto da poter chiamare casa».

Mettendo a nudo la propria storia Andrea Tore spera che nessun altro bambino debba mai più patire per le incomprensioni con le famiglie adottive e per la leggerezza nel prendere decisioni da parte di giudici, psicologi ed assistenti sociali.

Solo dopo molti anni, attraverso questo libro che potremmo definire il Bildungsroman (romanzo di formazione) di Andrea Tore, l’autore riesce a far pace con se stesso e con il mondo. Solo rielaborando le proprie esperienze da bambino e da adolescente, una volta raggiunta la maturazione dell’età adulta ed il necessario distacco dal proprio passato, Andrea riesce a guardare sotto un’altra angolazione il proprio vissuto ed a spiegarci cosa significhi «essere nelle mani delle istituzioni» quando si è bambini e non si hanno le cognizioni di causa per comprendere il mondo che ci circonda e le pesanti conseguenze di determinate scelte ed azioni.

L’opera di Tore si rivolge a coloro che si apprestano ad intraprendere, in qualità di genitori, la tortuosa strada di un’adozione per invitarli a riflettere sui tanti comportamenti dei minori in difficoltà che possono apparire spesso incomprensibili ma che, invece, hanno un senso fortemente legato ai trascorsi dei bambini e che nessun tribunale o servizio sociale ci suggerirà mai di prendere in considerazione.

Così Andrea che spesso scappava dalle case dei propri affidatari, perché non riusciva a capire gli insegnamenti «sempre utili e onesti» delle proprie famiglie adottive (perché Andrea di famiglie ne ha cambiate tante), consiglia proprio a chi si accinge a adottare un bambino: «di avere tanta pazienza e perseveranza, di andare avanti senza mai arrendersi e […] provare ad immedesimarsi nei propri figli, tentando di capire il loro stato d’animo».

Andrea suggerisce: «Bisogna avere molta pazienza con i bambini che vivono situazioni difficili, sono molto impauriti e non hanno fiducia nel prossimo perché si aspettano solo urla, rimproveri e botte».

Andrea da piccolo ogni volta che aveva un problema trovava più facile scappare anziché affrontarlo per risolverlo, pertanto, approfittava anche dell’aiuto dei giudici e degli assistenti sociali per cambiare famiglia ed ambiente, salvo poi pentirsene in seguito «Ogni qualvolta andavamo in tribunale mi sentivo sicuro perché sapevo che il giudice e l’assistente sociale non mi avrebbero mai contraddetto. Mi sentivo spalleggiato».

Ma Andrea non veniva affidato solamente a famiglie, in alcuni periodi, quando non c’erano famiglie disponibili andava in comunità. Il rapporto con gli ospiti e gli operatori delle comunità posero ad Andrea altri dubbi esistenziali «Come mi avrebbero aiutato in quel luogo? Se in una comunità, dove si doveva condividere la giornata con altre persone, anche parlare semplicemente dei nostri problemi era “tabù”, che avrei dovuto fare? Di chi potevo fidarmi? Soprattutto, a cosa serviva stare in comunità se poi, in base al discorso fatto dall’operatore, avrei dovuto dubitare di tutto e di tutti?».

La permanenza di Andrea in comunità non fece altro che continuare ad isolarlo dal resto del gruppo ed a fargli costruire quel muro che lo separava dagli altri, a nulla valsero gli incontri con psichiatri e psicologi.

Andrea rimprovera, inoltre, ai giudici ed agli assistenti sociali un errore fondamentale che sempre compivano quando lo inviavano in una nuova famiglia «non diedero alla mia nuova famiglia la necessaria preparazione che è data generalmente prima di prendere un ragazzo in affidamento […] non gli fu mai dato (alla famiglia, ndr) né l’appoggio morale né tanto meno la consulenza “tecnica” che gli promisero». Fino al punto di chiedersi «Ma hanno un cuore questi giudici? Sin dove arrivano i loro poteri decisionali? È possibile che niente e nessuno possa metterli in discussione?».

Infine, Andrea si rende conto che mentre da minore era iper-controllato dalle istituzioni, non appena raggiunge la maggiore età, viene lasciato completamente solo ed abbandonato al proprio destino «Continuavo a chiedermi dov’erano il giudice, l’assistente sociale e tutte le istituzioni che sino a qualche mese prima mi avevano “assillato” con i loro controlli e con i loro divieti, solo perché ero minorenne».

La testimonianza di Andrea che ha vissuto, in prima persona, il rapporto con le istituzioni da minore in difficoltà non fa altro, purtroppo, che confermare quanto da noi esposto nelle nostre precedenti inchieste sul tema: minori ed istituzioni.

Consigliamo vivamente agli aspiranti genitori adottivi ed anche ai professionisti del settore la lettura di «Prima di sbocciare», la vera storia di un minore in difficoltà, per meglio comprendere le criticità di adozioni ed affidi dal punto di vista dei minori. Per averne una copia è possibile scrivere a: redazione@lavocedeltrentino.it

A cura di Mario Amendola