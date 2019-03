Progetto orto in Villa: ecco come iscriversi

La prossima si preannuncia un’estate rovente.

Da marzo fino a maggio 2019 sono previsti continui sbalzi termici un po’ su tutta la Penisola.

In base alle proiezioni del centro europeo ECMWF, (Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine) questa primavera dovrebbe segnare infatti temperature più alte del normale ma non mancheranno, di tanto in tanti, rovesci e temporali da Nord a Sud per mitigare il caldo anticipato. L’arrivo de el Niño

Già nel corso della settimana che va da oggi 4 al 10 marzo 2019, infatti, l’alta pressione di origine nord africana dovrebbe far salire la colonnina di mercurio in molte zone dell’Italia.

Stando alle previsioni de ilmeteo.it i venti caldi di Scirocco si faranno sentire soprattutto al Sud, tanto che in Sicilia si potrebbero registrare valori anche attorno ai 24-25 gradi. Sul resto del Paese, invece, le temperature dovrebbero continuare ad aggirarsi attorno ai 16-18 gradi.

Clima che rischia di diventare sempre più torrido via via che i mesi passano.

Sempre secondo ilmeteo.it, infatti, l’estate 2019 potrebbe essere rovente a causa di masse calde prevenienti dal deserto del Sahara e per il passaggio de El Niño che già in questi giorni sta riscaldando le acque superficiali dell’Oceano Pacifico, aumentate di 0.3 gradi.

Gli esperti spiegano quindi che in passato le estati torride sono spesso coincise con la presenza de el Niño

Il caldo afoso potrebbe quindi abbattersi sulla nostra Penisola a partire da fine maggio, con temperature che potrebbero toccare i 30-32 gradi soprattutto nelle Regioni meridionali.

Previsto invece per il mese di giugno il passaggio dell’Anticiclone Africano di matrice Sub-Tropicale, che rischia di rendere l’aria ancor più pesante per via dell’alto tasso di umidità.

Infine, tra luglio e agosto 2019, non escluso, sempre in base ai calcoli de ilmeteo.it, che si potrebbero sfiorare i 40 gradi al Sud, mentre al Centro-Nord i valori dovrebbero oscillare 38 ed i 39 gradi.